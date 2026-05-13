¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Leonor Svarcas protagoniza un unipersonal sobre maternidad

Dirigida por Marianella Morena, La madre promete provocar risas y conmover al público, en el teatro El Galpón

La madre
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La maternidad suele estar atravesada por la culpa, y La madre, unipersonal con Leonor Svarcas, pretende —por más ambicioso que suene— liberar a las mujeres de esa sensación.

Esta obra nació de un texto encargado a Marco Antonio de la Parra, psiquiatra y dramaturgo chileno, autor de más de 80 títulos traducidos a varios idiomas.

Leé además

Buenas noches Ernesto, en Teatro El Galpón. 
Recomendado

Tras el éxito de la primera temporada, vuelve a El Galpón 'Buenas noches Ernesto'

Está dirigida por Marianella Morena, con producción de Diego Sorondo, y promete tanto provocar risas como movilizar al público. A fin de cuentas, La madre es una historia universal, y la maternidad, en este caso, termina siendo una excusa para hablar de la vida misma.

Viernes de mayo a las 20.30 horas en la sala Atahualpa del teatro El Galpón. Entradas a 780 pesos en Redtickets. Apta para mayores de 18 años.

Selección semanal
Reunión de la OCDE en Uruguay

Desde París, Beatriz Argimón coordina reunión de la OCDE en Uruguay

Por Redacción Búsqueda
Gobierno

Dirigente comunista visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz

Por Redacción Búsqueda
Feria del Libro

Los 50 años de la Feria del Libro de Buenos Aires como símbolo

Por Damián Tabarovsky
Inversiones

Creció el negocio de gestores y asesores de inversión: su clientela y cuánto dinero manejan

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Coreógrafo de Michael Jackson y Madonna con Galería: “Nadie entiende lo que implica ese nivel de fama”
Video

Coreógrafo de Michael Jackson y Madonna con Galería: “Nadie entiende lo que implica ese nivel de fama”

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
El empresario Lou Rinaldi es el primer uruguayo en convertirse en embajador de Estados Unidos en el país.

Lou Rinaldi: “Nunca esperé viajar a Estados Unidos, empezar desde cero y volver como embajador”

Por Rosana Zinola
Edificio Soler, en av. Agraciada y Marcelino Sosa.

Montevideo y el devenir histórico de una ciudad ganada por la desidia

Por Magdalena Cabrera
De Los Caracoles, Barcelona, el chef Alex Rodríguez Usón y el integrante de la sexta generación de propietarios Pablo Bofarull.

Punta del Este: restaurante histórico de Barcelona deslumbra con menú catalán

Por Clementina Delacroix Cardeza