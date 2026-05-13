Leonor Svarcas protagoniza un unipersonal sobre maternidad

La maternidad suele estar atravesada por la culpa, y La madre, unipersonal con Leonor Svarcas, pretende —por más ambicioso que suene— liberar a las mujeres de esa sensación.
Dirigida por Marianella Morena, La madre promete provocar risas y conmover al público, en el teatro El Galpón
La maternidad suele estar atravesada por la culpa, y La madre, unipersonal con Leonor Svarcas, pretende —por más ambicioso que suene— liberar a las mujeres de esa sensación.
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Esta obra nació de un texto encargado a Marco Antonio de la Parra, psiquiatra y dramaturgo chileno, autor de más de 80 títulos traducidos a varios idiomas.
Está dirigida por Marianella Morena, con producción de Diego Sorondo, y promete tanto provocar risas como movilizar al público. A fin de cuentas, La madre es una historia universal, y la maternidad, en este caso, termina siendo una excusa para hablar de la vida misma.
Viernes de mayo a las 20.30 horas en la sala Atahualpa del teatro El Galpón. Entradas a 780 pesos en Redtickets. Apta para mayores de 18 años.