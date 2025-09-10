Les Arts Florissants llega al Sodre con The Fairy Queen: barroco y hip-hop, a todo Shakespeare

El Auditorio Nacional del Sodre se transforma en el escenario donde el siglo XVII se encuentra con el XXI gracias a una versión innovadora de The Fairy Queen, de Henry Purcell, a cargo del célebre conjunto Les Arts Florissants, uno de los conjuntos barrocos más influyentes del mundo. Será bajo la dirección del francés William Christie en un concierto presentado por el Centro Cultural de Música.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Esta obra, inspirada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, fue reinventada a través del movimiento, la acrobacia y la danza contemporánea del coreógrafo Mourad Merzouki, figura central del hip-hop escénico europeo. En escena, voces jóvenes formadas en Le Jardin des Voix —la academia de Christie— se entrelazan con el lenguaje físico de Merzouki, quien lleva más de tres décadas redefiniendo la danza urbana para que sea un espacio de cruce entre disciplinas.
Sodre Fairy Queen
El resultado es un espectáculo multidimensional, con música en vivo, dirección escénica, coreografía y una apuesta escénica que ya ha recibido varios elogios de la crítica internacional
Domingo 21 de setiembre, 19:30 horas en el Auditorio Nacional del Sodre. Entradas de 2.000 a 7.500 pesos, en venta en Tickantel y boletería.