Llega al cine el esperado estreno coreano: 'La única opción', de Park Chan-wook

Park Chan-wook propone una sátira feroz que combina humor negro, tragedia y una mirada despiadada sobre el mundo del trabajo. La única opción sigue a Man-su, un hombre de mediana edad despedido tras 25 años en una fábrica de papel, cuya vida se desmorona cuando descubre que la lealtad no garantiza nada. "Si no hay una vacante para mí, tendré que crear una", se dice a sí mismo. Al hacerlo, lleva la lógica del mercado hasta sus consecuencias más extremas. Basada en la novela The Ax de Donald E. Westlake —ya adaptada por Costa-Gavras en Arcadia—, la historia se convierte en una espiral tan absurda como perturbadora. Man-su decide eliminar a sus competidores para asegurarse un puesto laboral.
La única opción se estrenó en festivales clave como Venecia, Toronto y Sitges y obtuvo múltiples premios en Corea del Sur. Esta tragicomedia dispara contra el capitalismo, la cultura de la autoayuda y la idea de éxito a cualquier precio. Incómoda y actual, la película se burla de un sistema que empuja a sus personajes a elegir cuando, en verdad, ya no queda ninguna alternativa.