¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Llega al cine el esperado estreno coreano: 'La única opción', de Park Chan-wook

Tras su éxito en los festivales de Venecia, Toronto y Sitges, el filme de Corea del Sur llega a cines uruguayos

No Other Choice_Still_©CJ ENM_2
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Park Chan-wook propone una sátira feroz que combina humor negro, tragedia y una mirada despiadada sobre el mundo del trabajo. La única opción sigue a Man-su, un hombre de mediana edad despedido tras 25 años en una fábrica de papel, cuya vida se desmorona cuando descubre que la lealtad no garantiza nada. "Si no hay una vacante para mí, tendré que crear una", se dice a sí mismo. Al hacerlo, lleva la lógica del mercado hasta sus consecuencias más extremas. Basada en la novela The Ax de Donald E. Westlake —ya adaptada por Costa-Gavras en Arcadia—, la historia se convierte en una espiral tan absurda como perturbadora. Man-su decide eliminar a sus competidores para asegurarse un puesto laboral.

No Other Choice_Still_©CJ ENM_8

La única opción se estrenó en festivales clave como Venecia, Toronto y Sitges y obtuvo múltiples premios en Corea del Sur. Esta tragicomedia dispara contra el capitalismo, la cultura de la autoayuda y la idea de éxito a cualquier precio. Incómoda y actual, la película se burla de un sistema que empuja a sus personajes a elegir cuando, en verdad, ya no queda ninguna alternativa.

Leé además

Embajador de Corea Wonil Noh y Eunsun Yi
Música

Un nuevo K-Pop World Festival, organizado por la Embajada de Corea

Por Belén Riguetti Aparicio
Chloé Zhao da indicaciones a Paul Mescal y Jessie Buckley en el set de Hamnet.
Recomendado

La historia real detrás de 'Hamnet', la película ganadora del Globo de Oro que llega al cine

Por Redacción Galería
Sinners batió récord con 16 nominaciones al Oscar, lo máximo recibido por una película en la historia de los premios.
Lo mejor del cine

Oscar 2026: Dónde ver en Uruguay las nominadas a Mejor película (en cine o streaming)

Por Redacción Galería

Estreno en cines el 29 de enero.

Selección semanal
Agro

Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

Por Redacción Búsqueda
Unión Europea

Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay destaca acceso privilegiado de principales productos y defensa de los monopolios estatales

Por Guillermo Draper
Licitación

Ministerio de Turismo licitará parador que, “en rojo” cuando era gestionado por el PIT-CNT, cerró en 2025

Por Redacción Búsqueda
Producción agropecuaria

OPP se propone fortalecer la Comisión Sectorial del Arroz, que en el pasado actuó con “altibajos”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

Por Milene Breito Pistón
En su debut en alta costura, Matthieu Blazy logró que en Chanel convivieran el tweed con materiales ligeros, como gasas y transparencias.

Bordados, flores y ligereza: las claves de la Semana de la Alta Costura en París

Por Redacción Galería
Rovos Rail.
Video

Viajar como antes, con el lujo de hoy: 8 trenes para disfrutar sin apuro

Por Santiago Perroni
Victoria Beckham fue condecorada en Francia por su contribución a la moda, un acto que reunió a prácticamente todo el clan Beckham.

Victoria Beckham fue condecorada en París y mostró a su familia unida tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

Por Redacción Galería