Llega a los cines la película de François Ozon que triunfó en el Festival de San Sebastián

Cuando cae el otoño es el título de esta comedia negra que se llevó el Premio del Jurado al Mejor guion en San Sebastián y se estrena este jueves 4 de setiembre

La entrañable abuela Michelle disfruta de su tranquila jubilación en un pueblo de Borgoña, en la campiña francesa, cerca de su mejor amiga Marie-Claude. Pero cuando su hija Valérie le deja a su nieto Lucas para pasar juntos una semana de vacaciones de otoño, las cosas comienzan a alejarse cada vez más de lo planeado.

Esta es la historia de Cuando cae el otoño, la nueva película dirigida por François Ozon, que en el Festival de San Sebastián se llevó los premios a Mejor actor de reparto para Pierre Lottin, y el Premio del Jurado al Mejor guion para François Ozon y Philippe Piazzo.

Ozon es uno de los cineastas más prolíficos y reconocidos del cine francés contemporáneo. Debutó en el largometraje con Sitcom en 1998 y sorprendió a la crítica por su estilo provocador y su manejo de la ironía. A lo largo de su carrera exploró una amplia variedad de géneros, desde el drama psicológico hasta la comedia musical, y logró consolidar una filmografía versátil. Sus películas han sido seleccionadas y premiadas en los principales festivales internacionales como Berlín, Cannes, Venecia y San Sebastián.

Cuando cae el otoño marca un nuevo giro en su filmografía, al combinar comedia familiar y sensibilidad intergeneracional, sin perder su sello característico de observación emocional y sutileza narrativa. "Busqué una puesta en escena sencilla y delicada, atravesada por la tensión y el suspenso que surgen de los dilemas morales complejos a los que se enfrentan los personajes, en esa zona gris entre el bien y el mal. Pero, sobre todo, mi intención era filmar a actrices de cierta edad, mostrar la belleza de sus arrugas, que reflejan sus vivencias y el paso del tiempo", dijo el director.