Llega a los cines la película de François Ozon que triunfó en el Festival de San Sebastián

Cuando cae el otoño es el título de esta comedia negra que se llevó el Premio del Jurado al Mejor guion en San Sebastián y se estrena este jueves 4 de setiembre

Cuando cae el otono

FOTO

Enec Cine
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La entrañable abuela Michelle disfruta de su tranquila jubilación en un pueblo de Borgoña, en la campiña francesa, cerca de su mejor amiga Marie-Claude. Pero cuando su hija Valérie le deja a su nieto Lucas para pasar juntos una semana de vacaciones de otoño, las cosas comienzan a alejarse cada vez más de lo planeado.

Esta es la historia de Cuando cae el otoño, la nueva película dirigida por François Ozon, que en el Festival de San Sebastián se llevó los premios a Mejor actor de reparto para Pierre Lottin, y el Premio del Jurado al Mejor guion para François Ozon y Philippe Piazzo.

Cate Blanchett llegó a la ciudad española, capital de la provincia de Guipúzcoa en el País Vasco, para recibir el premio Donostia, que reconoce el aporte al mundo del cine de grandes figuras de la industria  
Fotos
Cine

Festival de San Sebastián: los que ganaron y los que brillaron aun sin premios
Pierre Lottin y Benjamin Lavernhe en Acordes del corazón
Se estrena en cines la película francesa ganadora del Premio del Público en San Sebastián

Por Redacción Galería
India Hair, Sara Forestier y Camille Cottin protagonizan Tres mujeres
‘Tres amigas’, una comedia francesa para ver en el cine

Por Redacción Galería

Ozon es uno de los cineastas más prolíficos y reconocidos del cine francés contemporáneo. Debutó en el largometraje con Sitcom en 1998 y sorprendió a la crítica por su estilo provocador y su manejo de la ironía. A lo largo de su carrera exploró una amplia variedad de géneros, desde el drama psicológico hasta la comedia musical, y logró consolidar una filmografía versátil. Sus películas han sido seleccionadas y premiadas en los principales festivales internacionales como Berlín, Cannes, Venecia y San Sebastián.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 17.34.30

Cuando cae el otoño marca un nuevo giro en su filmografía, al combinar comedia familiar y sensibilidad intergeneracional, sin perder su sello característico de observación emocional y sutileza narrativa. "Busqué una puesta en escena sencilla y delicada, atravesada por la tensión y el suspenso que surgen de los dilemas morales complejos a los que se enfrentan los personajes, en esa zona gris entre el bien y el mal. Pero, sobre todo, mi intención era filmar a actrices de cierta edad, mostrar la belleza de sus arrugas, que reflejan sus vivencias y el paso del tiempo", dijo el director.

En cines.

