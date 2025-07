‘Tres amigas’, una comedia francesa para ver en el cine

La vida de tres amigas unidas por el tiempo está a punto de cambiar. Atraviesan un momento crítico en sus relaciones afectivas: Joan sabe que ya no está enamorada de Víctor y se siente mal por no ser honesta con él. Alice, su mejor amiga, la escucha y le asegura que ella misma ya no siente la misma atracción por su pareja, Eric, y sin embargo la relación sigue funcionando. Lo que no sabe Alice es que él tiene una aventura con Rebecca, la tercera amiga del grupo. Eventualmente, Joan se decide a dejar a Víctor, pero él desaparece y es entonces que la vida de las tres cambia de manera irremediable.