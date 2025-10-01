Los 40 días de dos amigas en la Antártida que se volvieron exposición del Subte

Cuarenta días fue el lapso de tiempo que la periodista Soledad Gago y la actriz Florencia Zabaleta vivieron en la Base Científica Artigas de la Antártida, entre noviembre y diciembre de 2024. La amistad y un sueño compartido fue lo que las llevó hasta el fin del mundo a convivir por más de un mes en un paisaje de hielo y silencio. Una experiencia que transformó sus vidas y se volvió relato.
Así nació la exposición Proyecto Antártida, que se expone desde el 4 de octubre en el Centro de Exposiciones Subte. La muestra narra los 40 días que estas dos amigas vivieron en la Antártida, vinculando su vivencia con los 40 años de la Base Artigas y los 40 años de la participación de Uruguay en el Tratado Antártico.