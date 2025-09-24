¡Hola !

La artista Margaret Whyte representará a Uruguay en la 61ª Bienal de Arte de Venecia

Su proyecto Antifrágil, curado por Patricia Bentancur, fue seleccionado entre 44 propuestas por la Comisión Nacional de Artes Visuales; la exposición internacional se realizará de mayo a noviembre de 2026

Margaret Whyte, de 89 años y raíces escocesas, asegura que su obra siempre fue controvertida.

Margaret Whyte, de 89 años y raíces escocesas, asegura que su obra siempre fue controvertida. 

FOTO

Adrián Echeverriaga

La artista uruguaya Margaret Whyte será la representante de Uruguay en la 61ª Bienal de Arte de Venecia, que se llevará a cabo del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026.

Su proyecto Antifrágil, con la curaduría de Patricia Bentancur, fue seleccionado por la Comisión Nacional de Artes Visuales (CNAV) para representar al país en la exposición internacional de arte, por su capacidad de situar y amplificar la obra de la artista, subrayando la dimensión política de su práctica textil, así como su sólida trayectoria. “Estos elementos la convierten en una propuesta especialmente idónea para representar a Uruguay en uno de los eventos internacionales de mayor relevancia en el campo de las artes visuales”, señala el comunicado emitido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Margaret-Whyte-Patricia-Bentancur.jpg
El proyecto seleccionado se titula Antifrágil y tiene la curaduría de Patricia Bentancur.

El proyecto seleccionado se titula Antifrágil y tiene la curaduría de Patricia Bentancur.

En total, la Dirección Nacional de Cultura recibió 44 propuestas para representar a Uruguay en Venecia. Sobre cada una de ellas elaboró un informe de viabilidad técnica, a partir de los cuales la CNAV tomó la decisión, que luego fue avalada por la directora nacional de cultura, María Eugenia Vidal.

Margaret Whyte visceral

Durante su trayectoria, Whyte, de 89 años y raíces escocesas, ha investigado distintos soportes, desde los más tradicionales, como el dibujo y la pintura, hasta la escultura blanca, las instalaciones y las intervenciones. Su obra es muy visceral y personal. “Siempre fue controvertida, no es una obra linda, siempre fue rara, es lo que me sale, lo que soy”, dijo a Galería, en una entrevista realizada años atrás.

Fue a partir de la década de los 2000 que se sumergió en el arte textil debido a la irritación en las vías respiratorias que le ocasionaba la pintura. En 2003 realizó su primera muestra textil Cuerpos atávicos en la colección Engelman-Ost. Pronto estas obras pasarían a ser las más icónicas de la artista, convirtiéndose así en una referente en el arte uruguayo. De hecho, ha recibido muchos premios y distinciones, entre ellos el Premio Figari del MEC y el Banco Central en el año 2014. Además, participó en más de 40 exposiciones individuales y colectivas en el país y en una decena en el exterior.

Uruguay en la Bienal de Venecia

La Bienal de Venecia data de 1895 y es una de las instituciones culturales más famosas y prestigiosas del mundo. Se dedica a la investigación y promoción de las nuevas tendencias del arte contemporáneo, particularmente en seis áreas: artes visuales, arquitectura, cine, danza, música y teatro.

Uruguay es uno de los tres países latinoamericanos, junto con Brasil y Venezuela, que cuenta con un pabellón propio en los jardines de la Bienal, conocidos como Il Giardini. El pabellón es propiedad del Estado desde 1960, mediante un régimen de concesión renovable cada 19 años. La concesión actual está vigente hasta 2027.

“Los esfuerzos interinstitucionales tienen como finalidad respaldar y proyectar internacionalmente la producción artística contemporánea del país, fortaleciendo su visibilidad y presencia en uno de los escenarios expositivos más relevantes a nivel mundial”, dice el comunicado del MEC.

