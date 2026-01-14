Luciano Supervielle se presenta en Pueblo Narakan de Punta del Este

Luciano Supervielle vuelve a Punta del Este con un concierto de piano y electrónica, el viernes 23 de enero.
El músico ofrecerá un concierto de piano y electrónica el viernes 23 de enero
El músico, que en 2025 compuso por primera vez la música original para un libro —La ciudad que sueña, de Eloísa Casanova y Laura Carrasco— y que en 2024 realizó la música original de la película uruguaya Agarrame fuerte, se presenta en el balneario esteño en un lugar privilegiado.
Ubicado en la península, Pueblo Narakan es una aldea de sentidos, donde los shows de música en vivo se disfrutan acompañados de buena gastronomía (vinos, cervecería, tapas, pizzería gourmet y café de especialidad), arte y diseño.
Viernes 23 de enero, a las 22 horas, en Pueblo Narakan (Juan Díaz de Solís 678, Punta del Este). Entradas de 800 a 8.800 pesos (mesa para ocho personas), a la venta en RedTickets. Reservas al 098 104 500.