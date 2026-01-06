Del sábado 10 al domingo 18, regresa a Mercedes una de las experiencias culturales más exitosas del país; el lanzamiento de Jazz a la Calle es este miércoles 7 a las 14 horas en la sala de actos de Torre Ejecutiva

Este miércoles 7 a las 14 horas se presentará en la sala de actos de Torre Ejecutiva de Presidencia de la República el 18º Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle, que se llevará a cabo del sábado 10 al domingo 18 en Mercedes. Con la presencia del presidente Yamandú Orsi, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y el ministro de Turismo, Pablo Menoni, los organizadores del encuentro presentarán la trayectoria del Movimiento Cultural Jazz a la Calle y la grilla del encuentro. Actuarán en vivo los músicos Juani Méndez (saxo) y Martín Acosta (piano).

El encuentro Jazz a la Calle ya es una tradición de los eneros en Mercedes. Como desde hace casi dos décadas, se podrán disfrutar toques callejeros y en el escenario central en la Manzana 20. Allí se unen vecinos, visitantes y músicos con el sonido del Río Negro como música de fondo. Además, habrá clínicas para músicos y las jam sessions en la madrugada.

“Hace unos años, en enero no quedaba nadie en Mercedes, pero desde que Jazz a la Calle comenzó a crecer, no se va nadie. Eso dificulta que haya lugar en las casas para alojar a los músicos porque la gente recibe a familiares y amigos que vienen al festival. También vienen músicos de otros años con los que establecieron un vínculo muy lindo”, dice Horacio Acosta, más conocido com Macoco, uno de los organizadores del festival desde su origen.

Toque-callejero-Mercedes-Jazz-a-la-Calle Toque en las calles de Mercedes. Javier Calvelo/adhocFOTOS Este año hay algunas novedades. Uno de los toques callejeros se hará en la Manzana 19, que está renovada, con una plaza con césped y gradas. “Queremos que los toques callejeros se hagan en lugares lindos y empezaremos con este toque. Además, los músicos tendrán mejores equipos. Al principio era todo muy hippie, muy pobre”, dice y se ríe. Los espectáculos centrales continuarán como siempre en el escenario de la Manzana 20.

Otra novedad es el apoyo de Hola Río, una plataforma de internacionalización de la cultura fluminense. “Nos ofrecieron las bandas que quisiéramos de Río de Janeiro. Ellos se ocupan de pagar el caché y los pasajes. Ahora estuve en Fortaleza, en el encuentro de festivales MICBR, y quedé asombrado de cuánto conocen Jazz a la Calle. Fui a una cantidad de shows y me decían que no tenían la calidad que tiene el nuestro”. También les resulta atractiva la carrera terciaria de la Utec. Justamente en una materia de esa carrera los estudiantes presentan proyectos a ser considerados para participar en Jazz a la Calle, y alguno de esos proyectos está en la grilla de la programación 2026.