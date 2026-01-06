  • Cotizaciones
    martes 06 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    18º Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle

    Del sábado 10 al domingo 18, regresa a Mercedes una de las experiencias culturales más exitosas del país; el lanzamiento de Jazz a la Calle es este miércoles 7 a las 14 horas en la sala de actos de Torre Ejecutiva

    Escenario de Jazz a la Calle en 2025.&nbsp;

    Escenario de Jazz a la Calle en 2025. 

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Este miércoles 7 a las 14 horas se presentará en la sala de actos de Torre Ejecutiva de Presidencia de la República el 18º Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle, que se llevará a cabo del sábado 10 al domingo 18 en Mercedes. Con la presencia del presidente Yamandú Orsi, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y el ministro de Turismo, Pablo Menoni, los organizadores del encuentro presentarán la trayectoria del Movimiento Cultural Jazz a la Calle y la grilla del encuentro. Actuarán en vivo los músicos Juani Méndez (saxo) y Martín Acosta (piano).

    El encuentro Jazz a la Calle ya es una tradición de los eneros en Mercedes. Como desde hace casi dos décadas, se podrán disfrutar toques callejeros y en el escenario central en la Manzana 20. Allí se unen vecinos, visitantes y músicos con el sonido del Río Negro como música de fondo. Además, habrá clínicas para músicos y las jam sessions en la madrugada.

    Leé además

    Holograma de Joi (Ana de Armas), personaje de Blade Runner 2049.
    Video
    Algo que quiero contarte

    Casi zombis: cuando los muertos vuelven al escenario

    Por Silvana Tanzi
    La virgen de los Treinta y Tres es una pieza única de cedro paraguayo del siglo XVIII esculpida por indígenas.
    Historia uruguaya

    El tesoro que protege Florida: la corona de oro de Manuel Oribe

    Por Sebastián Panzl

    “Hace unos años, en enero no quedaba nadie en Mercedes, pero desde que Jazz a la Calle comenzó a crecer, no se va nadie. Eso dificulta que haya lugar en las casas para alojar a los músicos porque la gente recibe a familiares y amigos que vienen al festival. También vienen músicos de otros años con los que establecieron un vínculo muy lindo”, dice Horacio Acosta, más conocido com Macoco, uno de los organizadores del festival desde su origen.

    Toque-callejero-Mercedes-Jazz-a-la-Calle
    Toque en las calles de Mercedes.

    Toque en las calles de Mercedes.

    Este año hay algunas novedades. Uno de los toques callejeros se hará en la Manzana 19, que está renovada, con una plaza con césped y gradas. “Queremos que los toques callejeros se hagan en lugares lindos y empezaremos con este toque. Además, los músicos tendrán mejores equipos. Al principio era todo muy hippie, muy pobre”, dice y se ríe. Los espectáculos centrales continuarán como siempre en el escenario de la Manzana 20.

    Otra novedad es el apoyo de Hola Río, una plataforma de internacionalización de la cultura fluminense. “Nos ofrecieron las bandas que quisiéramos de Río de Janeiro. Ellos se ocupan de pagar el caché y los pasajes. Ahora estuve en Fortaleza, en el encuentro de festivales MICBR, y quedé asombrado de cuánto conocen Jazz a la Calle. Fui a una cantidad de shows y me decían que no tenían la calidad que tiene el nuestro”. También les resulta atractiva la carrera terciaria de la Utec. Justamente en una materia de esa carrera los estudiantes presentan proyectos a ser considerados para participar en Jazz a la Calle, y alguno de esos proyectos está en la grilla de la programación 2026.

    Mercedes-Jazz-a-la-Calle
    Jazz a la Calle en 2025.

    Jazz a la Calle en 2025.

    Entre los músicos que aportó Hola Río, estará el sábado 10 Josiel Konrad, quien compartirá la noche en el escenario central con el grupo Rafael Delgado Sexteto.

    Embed - Boca Nº 0 (Funk Carioca) (feat. Vinicius Chagas, Lucas Gomes, Marcelo De Lamare & Natan Gomes)

    El martes 11, se presentará el grupo paraguayo Band'Elaschica, integrado por mujeres, y esa noche también actuará la banda argentina Los Perros Ladran.

    Embed - Band'Elaschica - Choli

    En la grilla figura la actuación de la Orquesta Escuela Jazz a la Calle; Thomaz Souza Quarteto de Brasil; el dúo Pino-Baos de Chile, y la Kira Daglio Fine Big Band (orquesta de jazz de 16 integrantes dirigida por la compositora y bajista uruguayoestadounidense Kira Daglio Fine). La programación puede encontrarse en el Instagram de Jazz a la Calle.

    Embed - Kira Daglio Fine - The Towers

    El domingo 18, el cierre será con Gonzalo Levin Grupo de Uruguay y la Orquesta Forte de Copacabana, que presentará una mezcla denominada Afro Funk Brasil, una sonoridad que une el jazz brasileño con las raíces afrobrasileñas y los timbres característicos de Río de Janeiro.

    Selección semanal
    Alerta temprana

    Para reducir riesgos y daños, gobierno financiará identificación de componentes de drogas ilegales en fiestas

    Por Nicolás Delgado
    Sistema Nacional de Salud

    Cambios en el Fonasa: el oficialismo defiende corrección y ahorro, la oposición reacciona al “zarpazo fiscal”

    Por Redacción Búsqueda
    Concurso de acreedores

    En 2025 se tramitaron 162 concursos de acreedores, un récord desde el 2002

    Por Ana Morales
    Entrevista a Sebastián da Silva

    “El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Simpatizantes y opositores a Nicolás Maduro se manifestaron el lunes ante el juzgado de Nueva York donde comenzó el juicio al exlíder venezolano.

    Crisis en Venezuela: Uruguay propuso que la OEA colabore con “los esfuerzos para una transición democrática”

    Por Redacción Búsqueda
    Federico Valverde y Giorgian de Arrascaeta festejan un gol de Uruguay durante un partido por las Eliminatorias al Mundial 2026. 

    Mundial 2026: Nike pagará a Uruguay US$ 4 millones si es campeón, frente a los US$ 50 millones que dará la FIFA

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Escenario de Jazz a la Calle en 2025. 
    Video

    18º Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle

    Por Redacción Búsqueda
    Una tienda con ofertas por fin de temporada.

    La inflación fue 3,65% en 2025, por debajo del objetivo oficial y un mínimo desde el 2001

    Por Redacción Búsqueda