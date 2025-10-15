¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Medio y Medio crea El Milongón, una propuesta que combina clases de tango, milonga y música en vivo

Las clases estarán a cargo de los bailarines Pablo Sosa y Evelyn Rivera, y una hora después la pista se abrirá para el baile

Tango 2
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El restaurante y club de jazz de Punta Ballena Medio y Medio, que cada verano impulsa la agenda musical con sus festivales, creó El Milongón, una novedosa propuesta fuera de temporada que combina clases de tango, milonga, Dj y música en vivo.

Las clases serán a las 20 horas y estarán a cargo de los bailarines Pablo Sosa y Evelyn Rivera, mientras que una hora después la pista se abrirá para aprendices y bailarines que quieran moverse a este ritmo reconocido como patrimonio de la cultura uruguaya.

Sábados 18 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre a las 20 horas (clase) y 21 horas (milonga) en Medio y Medio (Punta Ballena). Entradas a la clase a 300 pesos, a la milonga a 400 pesos y a ambas actividades a 600 pesos por Redtickets o en locales de Redpagos.

Selección semanal
SNIS

Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

Por Leonel García
Ley de Presupuesto

Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

Por Nicolás Delgado
Oficialismo

Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

Por Santiago Sánchez
Terminal Cuenca del Plata

Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Leonardo DiCaprio en la première de Una batalla tras otra, el 5 de setiembre en California.
Video

Leonardo DiCaprio: un eterno protagonista

Por Federica Chiarino Vanrell
Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Gloria Estefan resurge con fuerza con un nuevo disco, un Tiny Desk y hasta una calle en su nombre
Video

Gloria Estefan resurge con fuerza con un nuevo disco, un Tiny Desk y hasta una calle en su nombre

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Nine Orchard Hotel

Cinco hoteles que marcan la nueva escena boutique de Nueva York

Por Gabriela Pallares