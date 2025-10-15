Medio y Medio crea El Milongón, una propuesta que combina clases de tango, milonga y música en vivo

El restaurante y club de jazz de Punta Ballena Medio y Medio, que cada verano impulsa la agenda musical con sus festivales, creó El Milongón, una novedosa propuesta fuera de temporada que combina clases de tango, milonga, Dj y música en vivo.
Las clases estarán a cargo de los bailarines Pablo Sosa y Evelyn Rivera, y una hora después la pista se abrirá para el baile
Las clases serán a las 20 horas y estarán a cargo de los bailarines Pablo Sosa y Evelyn Rivera, mientras que una hora después la pista se abrirá para aprendices y bailarines que quieran moverse a este ritmo reconocido como patrimonio de la cultura uruguaya.
Sábados 18 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre a las 20 horas (clase) y 21 horas (milonga) en Medio y Medio (Punta Ballena). Entradas a la clase a 300 pesos, a la milonga a 400 pesos y a ambas actividades a 600 pesos por Redtickets o en locales de Redpagos.