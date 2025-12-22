Medio y Medio cumple 30 y lo festeja recordando los 80 años de historia de Punta Ballena

“Mi familia está en este lugar desde hace 80 años, cuando llegó mi abuelo, Juan Ferreres. Si lo vemos con la retrospectiva que da el tiempo, en los 80 años que han pasado desde que se urbanizó Punta Ballena , Medio y Medio estuvo presente en 30. Es un montón de tiempo”, dijo Leandro Quiroga Ferreres a Galería el lunes 15. Quiso la casualidad que ese día se cumplieran 30 años exactos de la apertura de un pequeño parador a una cuadra de la playa, en la zona conocida como Portezuelo.

Parafraseando los icónicos versos de Walt Whitman, tantas veces citados, el contorno de Antonio Lussich contiene una multitud. Dentro de la silueta central del collage diseñado para el afiche de la temporada 2026, están Charly, Hermeto, Hugo, Rada, Jaime, el Sabalero, Spinetta, Fito, Skay, Liliana Herrero; están Gasalla, Perciavalle y Bocca; están las dos guitarras, la eléctrica y la acústica, que sintetizan todos los sonidos posibles; están los pinos, los eucaliptus y otras especies plantadas por el pionero; también están algunos antiguos y célebres rostros que conoció este enclave, los de los españoles Antonio Bonet, Margarita Xirgu y Rafael Alberti, y están los rostros familiares, los de los abuelos y los de los padres, determinantes en esta historia musical y gastronómica que atraviesa generaciones. Con motivo de los 30 años de Medio y Medio, Quiroga, el propietario del restaurante y director artístico del ciclo musical, propone un triple homenaje: a su familia, a Punta Ballena y a los músicos que han tocado en ese hermoso escenario rodeado de árboles.

El collage, diseñado por la artista argentina Carolina Santantonin, concentra esas tres dimensiones: la afectiva, la geográfica y la artística. “Esta edición especial aniversario va dedicada a los habitantes de estas tierras”, dice Quiroga. “A los más de mil artistas que han pasado por nuestros escenarios”, agrega, y la dedica “especialmente” a sus abuelos Juan (apodado el Sordo) e Isabel, a sus padres, Rubén (conocido por todos como Lupa Quiroga) y Graciela Ferreres, que regentearon el restaurante hasta hace solo seis años.

Desde el sábado 27, cuando salgan a escena Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera, la edición 30º aniversario del Festival Medio y Medio presentará más de 60 artistas en 40 noches de música, hasta el último día de febrero (ver recuadro). Las entradas para todos los conciertos se venden en RedTickets.

“El camino recorrido tuvo todo tipo de aventuras y la mirada retrospectiva nos pone de frente ante la obra. Qué somos y cómo nos construimos. En esa reflexión aparece una catarata interminable de nombres propios, inimaginable en aquellos primeros años”, dice Quiroga en un texto que presenta la temporada. Y profundiza, para dar su visión de por qué el local está profundamente enraizado en esas tierras: “La proyección utópica, la inercia del trabajo y la búsqueda de escaparle a lo rutinario han sido grandes motores de propulsión, y también lo han sido el cruce de historias, la propia, la familiar y la del territorio. Esto nos ha llevado a pensar en la importancia que tiene esa sucesión de personas que han habitado Punta Ballena, y esa perspectiva nos ha dado la foto completa de por qué siempre pensamos que Medio y Medio no podría haber nacido en ningún otro lugar”.

La figura de don Antonio Lussich, primer propietario de las tierras de Punta Ballena, desde lo que hoy es el Arboreto hasta la península que constituye el que para muchos es el paisaje costero más imponente e impactante del Uruguay, se hace presente una y otra vez en la charla con Quiroga, porque la historia de su familia, de por qué se afincó en ese lugar y no en otro, y la de Medio y Medio están directamente vinculadas a la presencia primigenia de Lussich. “Punta Ballena define indiscutidamente a Medio y Medio, tal como Medio y Medio también define a Punta Ballena”, dijo Quiroga, y contó parte de esta historia que se ha ido extendiendo casi como una leyenda entre quienes van a comer al restaurante o a ver un concierto y mantienen una charla con Leandro.

Charly Garcia y Rada Charly García y Ruben Rada en 2019.

Porque el hombre está siempre ahí en la vuelta, antes y después de los recitales. Porque está claro que es un tipo al que le gusta conversar, y lo hace con todo el mundo. “Medio y Medio no podría haber existido en otro lugar que no fuera Punta Ballena. Es un territorio con mucha historia, y en particular con mucha historia artística. Lussich mismo era escritor. Tiene un libro llamado Tres gauchos orientales. José Hernández iba con frecuencia a bocetar el Martín Fierro en la casona de la estancia (hoy la casa principal del Arboreto). Eran muy amigos. Están las cartas entre Hernández y Lussich, que fueron incluidas en una edición del Martín Fierro. Después, las hijas de Lussich decidieron urbanizar Punta Ballena y contrataron a Antonio Bonet. ¿Y quién viene a trabajar con Bonet en la urbanización? Mi abuelo, el Sordo Ferreres, quien luego tuvo la primera inmobiliaria de toda la zona de Punta del Este”.

Quiroga vuelve a hablar de Lussich, de él pasa al catalán Bonet, que en la década de 1940 diseñó la planta urbana y los paisajes de Punta Ballena, y de él pasa a hablar del poeta Rafael Alberti y la actriz Margarita Xirgu, que pasaron largas estadías y allí se radicaron.

Hay una poderosa razón política en la coincidencia en el terreno esteño de figuras como Bonet, Xirgu, Alberti y el propio Juan Ferreres: su comunión ideológica con la izquierda española de la época y su actividad en la Guerra Civil. El exilio los fue reuniendo en Punta Ballena.

El primer trabajo

El padre de Leandro nació en Tacuarembó y su madre en Buenos Aires, pero creció en Punta Ballena. Los dos son arquitectos y se conocieron en Uruguay, como estudiantes en la Facultad de Arquitectura, pero en 1974 se exiliaron en Argentina por razones políticas, por lo que Leandro nació en la ciudad de Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires, en 1977. “Mi padre trabajaba en una empresa constructora y mi madre además era chef. En 1995, ya con los tres hijos grandes, cuando yo terminé el secundario, decidieron volver a vivir en Punta Ballena. Mi viejo nos propuso ayudarnos poniendo un negocio. ‘Yo les pongo un bolichito y ustedes lo trabajan en verano para que no tengan que trabajar en invierno en Buenos Aires’. Ahí nació Medio y Medio”.

Laura Alonsoperez, Yamandu Orsi, Hilda Lizarazu, Lito Vitale y Ruben Rada Mauricio Rodríguez

Abrieron el 15 de diciembre de 1995, como un parador de playa que abría solo al mediodía. El nombre vino de la bebida. “Lo que pasó es que a los seis días yo les propuse a mis viejos traer un grupo musical y hacer un concierto de noche. Yo estudiaba música desde los 10 años y conocía varios músicos que estaban tocando en Punta del Este. Entonces, el 21 tocó un dúo de jazz formado por Nicolás Reinoso­, un saxofonista cubano que estaba viviendo y tocando en Uruguay, y el guitarrista uruguayo Diego Porcile. Mi vieja, que es cocinera, dijo: ‘Voy a hacer un plato especial para servir esa noche’. Así fue la primera temporada. Yo traía otro artista, mi madre hacía otro plato”.

Lapataia, Nueva York y Paquito

En esos primeros años la curaduría estuvo muy orientada hacia el jazz. “En ese verano conocí al pianista José Reinoso (uruguayo, radicado en Colombia), lo invité a tocar en el boliche, y así, con José, apareció la idea de hacer un ciclo estable”. Quiroga cuenta que en la génesis estética de la propuesta de Medio y Medio fue muy importante la aparición, a comienzos de ese mismo año, del Festival de Jazz de Punta del Este, creado por Francisco Yobino en el tambo Lapataia y con la dirección artística del cubano (radicado en Nueva York) Paquito D’Rivera.

Skay Beilinson y Hermeto Pascoal en Medio y Medio, en 2015 Skay Beilinson y Hermeto Pascoal en 2015.

“Ir al festival de Lapataia y conocer a todos esos grandes músicos me partió el cerebro. En esos años había leído la autobiografía de Miles Davis y veía a Nueva York como una fantasía increíble. Ir al festival fue muy importante para mí. De hecho, mi relación con Paquito nace ahí, cuando lo vi en Lapataia. Después, en 1998 yo me fui a vivir a Nueva York y Paquito me recibió de una manera increíble, me hizo recorrer toda la ciudad con él, giré con él durante varias semanas y conocer el mundo del jazz de Nueva York de primera mano me cambió la cabeza completamente. En su autobiografía, titulada Mi vida saxual, Paquito tiene el gesto de hablar de Medio y Medio y de mí, de cómo nos conocimos y nos hicimos amigos”.

El baúl de la tía Margarita

La fundadora de la Comedia Nacional y de la actual Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático vivió unos 10 años en Punta Ballena, ya en el tramo final de su carrera y de su vida. La casa donde vivió es objeto, actualmente, de un movimiento ciudadano de vecinos de la zona que busca lograr su declaración patrimonial para proteger su legado arquitectónico e histórico. Este año la arquitecta Soledad Patiño Roquero publicó el libro El dibujo habitado (Biblioteca Plural), un ensayo construido a partir de un dibujo de la casa hecho a mano, con el que la autora plantea la potente reflexión sobre cómo las personas se vinculan con las casas en las que viven y también sobre cómo la sociedad construye relatos fundacionales a través del ir y venir entre el espacio público y el privado.

Pero volvamos a la historia de los Ferreres y la mítica actriz catalana, que es mucho más estrecha de lo que ha trascendido. “En mi familia le decían la Tía Margarita”, cuenta Quiroga. Y a continuación relata una historia increíble, en la que la programación musical de Medio y Medio terminó siendo determinante para que un baterista de jazz terminara resolviendo un misterio que intrigó a dos familias, de ambos lados del Atlántico: la de los Quiroga Ferreres y la mismísima familia Xirgu, en Cataluña, y que tiene como protagonista al abuelo Juan.

Leandro Quiroga Ferreres Leandro Quiroga Ferreres

“Cuando se murió Margarita (en 1969) su familia en Cataluña recibió un baúl con sus pertenencias más importantes. Alguien había juntado todo y lo había enviado sin remitente. Para la familia Xirgu siempre había sido un enigma quién envió ese baúl. Entre ellos hay un baterista muy reconocido, David Xirgu, sobrino nieto de Margarita. Entonces, en los primeros años de Medio y Medio, un contrabajista argentino llamado Horacio Fumero, que había vivido en Barcelona y había conocido la historia del baúl de Margarita, vino a tocar y tuvo una charla con mi abuelo, el Sordo Ferreres, que en España había sido integrante del Quinto Regimiento del Ejército del Ebro (republicano) en la Guerra Civil. Mi abuelo le hizo unos comentarios sobre el baúl y Fumero se dio cuenta de que quien había enviado ese baúl a España había sido mi abuelo, pero nunca se lo había contado a nadie. Entonces Fumero le pidió a mi abuelo que grabara ese relato y luego le mostró esa grabación en Barcelona a David Xirgu. Ese descubrimiento fue una gran emoción para toda la familia Xirgu, y tiempo después vino la televisión catalana a Punta Ballena a hacer un reportaje sobre el baúl, en el que entrevistaron a mi abuelo”.

En el rancho y bajo los eucaliptus

Desde hace más de 20 años Hugo Fattoruso es el encargado de encender el fuego, y esta vez lo hará a dúo con Fernando Cabrera —otra figura recurrente del festival— el sábado 27. Los Fattoruso están unidos a Medio y Medio de un modo extremo. Luego de que la música en vivo tuviera lugar durante las primeras temporadas en el restaurante, en 1999 se construyó el rancho para la música en vivo al fondo del restaurante, y se lo bautizó Escenario Fattoruso. Allí el Trío Fattoruso (en su última formación, con Hugo, Osvaldo y Francisco) grabó el notable disco En vivo en Medio y Medio, publicado en 2005 por el sello argentino Los Años Luz.

Ocho años después, en 2007, con un hermoso concierto de Luis Alberto Spinetta, se inauguró el escenario abierto, instalado en los fondos del restaurante, con un auditorio a cielo abierto construido mayormente con troncos y tablas, y rodeado de un cerco de costaneros. Los eucaliptus completan el hermoso panorama y visten los silencios entre tema y tema con el suave arrullo que genera el viento entre el follaje.

La foto con Jaime y el Canario

Jaime Roos tocó muchas veces en Medio y Medio. Pero hubo una primera vez, nueve años antes del inicio de esta historia. En 1986 su padre, Lupa Quiroga, decidió poner un pequeño local gastronómico sobre la Interbalnearia, junto a la Ancap de Portezuelo, muy cerca de donde después estaría Medio y Medio. El emprendimiento era muy modesto y, en principio, no incluía música en vivo. Pero hubo una excepción: Jaime Roos fue el único músico contratado aquel verano, en el que el cantautor venía de publicar Brindis por Pierrot y estaba despegando en la consideración popular. Esa noche con Jaime cantó el Canario Luna. El pequeño Leandro andaba revoloteando entre los músicos, y se sacó una foto en el medio de los dos. “Años después me convertí en el manager de Jaime para sus giras por Argentina. Trabajé nueve años con él y nos hicimos muy amigos. Un día me contó que yo, de niño, me había sacado una foto con él y el Canario. Yo no lo recordaba, pero Jaime tiene una memoria increíble. ‘¿Estás seguro?’, le pregunté. ‘Muy seguro’, me respondió. Tiempo después, revolviendo papeles, mi madre encontró la foto y me la dio. Cuando lo llamé para contarle del hallazgo, sereno como siempre, me respondió: ‘Te dije’”.

Jaime Roos, Leandro Quiroga y Canario Luna en 1986

De Hugo a los Decadentes

Tras el tradicional estreno, la grilla de la edición 2026 incluirá unas cuantas de esas figuras históricas del festival. Nombres patrimoniales como el de Ruben Rada, que cantó allí más de una decena de veces y lo hará el lunes 29. Otro que está en el inventario de Medio y Medio es el tecladista y productor argentino Fabián Von Quintiero, conocido como Zorrito, una leyenda del rock argento, que tocó con Charly García y Soda Stereo, además de integrar Los Ratones Paranoicos durante una década. El Zorrito es artista residente de Medio y Medio, ya que desde hace una década presenta todos los años un espectáculo semanal de estándares de la historia del rock, con invitados, muchas veces sorpresa, como lo fue años atrás Charly, en una de sus últimas apariciones en vivo. Quintiero festejará sus 60 años el martes 27 de enero, pero dice que festejará 100: los 60 suyos, 30 de Medio y Medio y sus 10 sin faltas.

Entre otros grandes nombres que tocarán este año, están algunos de los pilares de estos 30 años: Ratones Paranoicos (sábado 10 de enero), Abuela Coca (jueves 15), Catupecu Machu (viernes 16), Conociendo Rusia (sábado 17), Agarrate Catalina & León Gieco (sábado 24), Kevin Johansen & Liniers (jueves 29 y viernes 30), la catalana Silvia Pérez Cruz (sábado 31), Julieta Rada (jueves 5 de febrero), Juana Molina (viernes 6), Paulinho Moska­ (sábado 7), Chacho Ramos (domingo 15), Os Paralamas do Sucesso (lunes 16), Skay Beilinson (viernes 20), Cuarteto de Nos (sábado 21) y Los Auténticos Decadentes (viernes 27 y sábado 28). La grilla completa y los detalles están en medioymedio.com, en Instagram y Facebook (@medioymedio). Las entradas se venden en RedTickets.

Medio y Medio Mauricio Rodríguez

Medio y Medio según Federico Lemos

La grilla musical de enero se interrumpirá el miércoles 7, cuando se estrenará el documental Medio y Medio. Todos estos años de gente, de Federico Lemos, quien acaba de estrenar también Emoción a cielo abierto, sobre la historia del Teatro de Verano. El documentalista comenzó en la misma línea, la de hacer un filme sobre los 30 años de historia de este “teatro de verano” del Este uruguayo. En plena gestación, la investigación lo fue llevando a darse cuenta de que había algo más grande atrás y el foco fue corriéndose de lo estrictamente musical, y la historia de los Ferreres y los Quiroga Ferreres fue ganando terreno.

Así lo describió Lemos a Galería: “Todos estos años de gente cuenta la historia íntima de una familia y del legado natural y cultural que plantaron en Punta Ballena. La figura de un abuelo paisajista y la gestión tenaz de sus descendientes son el punto de partida para una película que va tras la alquimia de Medio y Medio, ese escenario rodeado de árboles donde la naturaleza, la música y la cocina crearon una receta única”. Lemos promete un filme que, “desde la sensorialidad y los ecos dejados por las voces de artistas como Charly García o Silvia Pérez Cruz, registra cómo un espacio se convierte, con las décadas, en un sentimiento compartido”.