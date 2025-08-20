Mio Matsuda presentará su nuevo disco junto a Hugo Fattoruso y Albana Barrocas

Nacida en Japón, la cantante Mio Matsuda es reconocida a nivel mundial por su versatilidad y su capacidad para transitar distintos géneros musicales.
La cantante japonesa regresa a Uruguay el jueves 28 de agosto, para interpretar las canciones de su disco La selva, en la Sala Zitarrosa
Nacida en Japón, la cantante Mio Matsuda es reconocida a nivel mundial por su versatilidad y su capacidad para transitar distintos géneros musicales.
El jueves 28 de agosto vuelve a los escenarios de Uruguay acompañada de los músicos japoneses Taku Fujii y Tanehiko Sekijima, y los uruguayos Hugo Fattoruso, Albana Barrocas y el Quinteto Barrio Sur. La velada abrirá con la actuación de Sabrina Díaz, una de las voces locales más destacadas de la nueva generación.
El concierto será la oportunidad de escuchar en vivo los temas de La selva, el disco que Matsuda grabó junto a Fattoruso y Barrocas, y que confirma su espíritu explorador. A lo largo de su carrera, la artista ha transitado un camino singular: comenzó como fadista en Portugal, grabó su álbum debut, Atlántica, en Brasil, y desde entonces ha recorrido escenarios de Sudamérica y Europa, interpretando música de diferentes tradiciones y en múltiples idiomas.
Matsuda combina investigación y creación: rescata folclores japoneses olvidados —como canciones criptocristianas o de inmigrantes en Brasil—, se sumerge en músicas del Atlántico y actualmente estudia música clásica persa. Sus discos Creole Japan y Songs of Oita han tenido gran repercusión, al igual que los documentales televisivos que registraron su búsqueda de una canción perdida.
Su presentación formará parte de Marea, el ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual de la Sala Zitarrosa, que en 2025 llega a su quinta edición. Marea apunta a ser un espacio clave para la visibilización y el reconocimiento de artistas mujeres y disidencias de la región, con una programación paritaria y diversa.
Jueves 28 de agosto a las 20 horas en la Sala Zitarrosa. Entradas a 600 pesos disponibles en Tickantel.