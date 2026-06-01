Museo Virtual de Bienes Culturales Robados: la nueva experiencia inmersiva de la Unesco, ahora en español

En su afán de sensibilizar sobre el tráfico ilícito de bienes culturales y su importancia como patrimonio de la humanidad, la Unesco presentó la versión en lengua española del Museo Virtual de Bienes Culturales Robados, una plataforma interactiva que, en setiembre de 2025, se había lanzado en inglés.

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El museo, que utiliza tecnologías de vanguardia y ofrece una experiencia digital inmersiva, surge como respuesta a las peticiones de los Estados miembros de la Unesco de poner en marcha una acción concertada y contundente para sensibilizar al público sobre este delito, informa la organización en su página web.

Actualmente, la colección virtual reúne 241 bienes culturales robados o desaparecidos procedentes de todas las regiones del mundo, presentados por 47 países, una cifra que se espera aumente con el paso del tiempo, ya que la intención es ampliar la colección a medida que se registren nuevos robos.

A su vez, la plataforma también presentará relatos y testimonios de comunidades afectadas por esas pérdidas, con foco en cómo el tráfico ilícito de bienes culturales también conduce a la pérdida de saberes y a un debilitamiento de los vínculos con la historia y la tradición, esenciales para mantener el dinamismo y la diversidad de las expresiones culturales.

“Nuestro objetivo es volver a poner estas obras en el candelero y restablecer el derecho de las sociedades a acceder a su patrimonio, descubrirlo e identificarse con él”, expresó la entonces directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, con motivo del lanzamiento de la versión en inglés.

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Para armar la colección virtual, la Unesco trabajó con la base de datos de obras de arte robadas de Interpol, la única base de datos internacional de información policial certificada sobre objetos culturales y desaparecidos.

Más de una cuarta parte (26,14%) de los objetos presentados en el museo proviene de países hispanohablantes. Los países de América Latina y el Caribe que más figuran en la galería de bienes culturales robados son: Guatemala (10), Perú (9), Colombia y Honduras (8), Ecuador (7), México (5), Panamá y Brasil (4). También figuran Paraguay (2) y Chile y Cuba (1).

Museo Virtual UNESCO 2 Los objetos se presentan en modelos 3D generados con ayuda de IA, basados en las únicas imágenes disponibles después de que las piezas fueron robadas.

El museo, además, cuenta con una sala destinada a la restitución y retorno de bienes culturales, donde se contarán historias de éxito y se expondrán las buenas prácticas llevadas a cabo para impedir la importación, exportación o transferencia ilícita de estos objetos.

El diseñador del museo fue Francis Kéré, renombrado arquitecto de Burkina Faso y ganador del Premio Pritzker de Arquitectura 2022. Su concepto inspirador fue el árbol baobab, típico de África, a través del cual intentó hacer hincapié en los bienes culturales como fundamento de la identidad y raíces de las comunidades, sin las cuales los rituales y la cultura se ven mermados.

Desde su lanzamiento en setiembre del año pasado, el museo, que cuenta con el apoyo del Reino de Arabia Saudita, ha registrado más de 200.000 visitas, 1,6 millones de páginas vistas y 4,4 millones de clics.

El museo se puede visitar en este link.