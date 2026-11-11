‘Naturaleza urbana’: el universo que habita la ciudad en un documental de TV Ciudad

Con guion y conducción de Leo Lagos y Martín Otheguy, y dirección y fotografía de Marcelo Casacuberta y Guillermo Kloetzer, Naturaleza urbana es la serie documental de TV Ciudad que propone detenerse a observar ese universo que nos rodea y descubrir de qué manera influye en nuestra vida

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Aunque muchas veces asociamos la naturaleza con paisajes alejados de la ciudad, también está presente en nuestro entorno más cotidiano: en los árboles de las veredas, las aves que sobrevuelan los edificios, los cursos de agua, el aire que respiramos y la luz que transforma los espacios. Naturaleza urbana, la serie documental de TV Ciudad, propone detenerse a observar ese universo que nos rodea y descubrir de qué manera influye en nuestra vida.

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‘Naturaleza urbana’, la serie documental de TV Ciudad, propone detenerse a observar ese universo que nos rodea y descubrir de qué manera influye en nuestra vida. ‘Naturaleza urbana’, la serie documental de TV Ciudad, propone detenerse a observar ese universo que nos rodea y descubrir de qué manera influye en nuestra vida.

Con una mirada atenta sobre el ambiente urbano, la serie explora la relación entre la ciudad y los elementos naturales que la componen. La fauna, la flora, el aire, el agua y la luz son los protagonistas de un recorrido que invita a reconocer que el entorno en el que vivimos es también un ecosistema, y que nuestra vida cotidiana está profundamente vinculada con él. En un país donde más del 90% de la población vive en ciudades, comprender esa relación adquiere una especial relevancia.

En un país donde más del 90% de la población vive en ciudades, comprender esa relación adquiere una especial relevancia. En un país donde más del 90% de la población vive en ciudades, comprender esa relación adquiere una especial relevancia.