‘Naturaleza urbana’: el universo que habita la ciudad en un documental de TV Ciudad

Con guion y conducción de Leo Lagos y Martín Otheguy, y dirección y fotografía de Marcelo Casacuberta y Guillermo Kloetzer, Naturaleza urbana es la serie documental de TV Ciudad que propone detenerse a observar ese universo que nos rodea y descubrir de qué manera influye en nuestra vida
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Aunque muchas veces asociamos la naturaleza con paisajes alejados de la ciudad, también está presente en nuestro entorno más cotidiano: en los árboles de las veredas, las aves que sobrevuelan los edificios, los cursos de agua, el aire que respiramos y la luz que transforma los espacios. Naturaleza urbana, la serie documental de TV Ciudad, propone detenerse a observar ese universo que nos rodea y descubrir de qué manera influye en nuestra vida.
Con una mirada atenta sobre el ambiente urbano, la serie explora la relación entre la ciudad y los elementos naturales que la componen. La fauna, la flora, el aire, el agua y la luz son los protagonistas de un recorrido que invita a reconocer que el entorno en el que vivimos es también un ecosistema, y que nuestra vida cotidiana está profundamente vinculada con él. En un país donde más del 90% de la población vive en ciudades, comprender esa relación adquiere una especial relevancia.
A través de 10 episodios independientes, de 30 minutos de duración, el programa acerca al espectador a distintos aspectos de la naturaleza urbana y propone una nueva forma de mirar los espacios que habitamos. Más que buscar la naturaleza en lugares remotos, invita a descubrirla en lo cercano, a prestar atención a aquello que suele pasar inadvertido y a reconocer la importancia del ambiente en nuestra experiencia cotidiana.
Con guion y conducción de Leo Lagos y Martín Otheguy, y dirección y fotografía de Marcelo Casacuberta y Guillermo Kloetzer, Naturaleza urbana combina divulgación y mirada documental para acercarnos a una dimensión de la ciudad que muchas veces permanece fuera de nuestro foco de atención.
Una invitación a cambiar la perspectiva y descubrir que la naturaleza no empieza donde termina la ciudad: también está aquí, entre nosotros.
Miércoles a las 22 horas por TV Ciudad.