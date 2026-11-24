La plataforma acaba de lanzar un documental que por primera vez da la versión de la reconocida it girl y empresaria sobre el escándalo que comenzó en 2023 con una multa millonaria debida a un fraude por la supuesta venta benéfica de un pandoro con su nombre

Puede que nunca haya escuchado el nombre de Chiara Ferragni. En el universo de las redes sociales los nichos masivos ya no son una novedad y el caso de la influencer italiana, que llegó a cosechar casi 30 millones de seguidores, es un ejemplo paradigmático.

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Ahora, Ferragni no protagoniza el nuevo documental de Netflix —titulado Chiara Ferragni: De frente y que estrenó este lunes 23 de noviembre— solo por haber sido pionera en el mundo de los blogs de moda y de las it girl de la era digital. Ferragni llegó a ser la figura principal de una película de la plataforma por protagonizar un escándalo mediático que la enfrentó con la Justicia de su país desde fines de 2023 hasta comienzos de este año.

Antes, había fundado su propia revista, creado su compañía de manejo de talentos y asesoramiento en marketing, lanzado su firma de ropa y accesorios, formado parte de la junta directiva de una lujosa marca de calzado y carteras, protagonizado la docuserie Los Ferragnez y copresentado el Festival de Sanremo.

¿Qué la hizo caer de ese lugar de privilegio que ocupaba? La respuesta se resume en una palabra cuyo sufijo se transformó en un lugar común útil para hablar de los escándalos: el Pandorogate.

Para la Navidad de 2023, como sucede en muchos casos, Ferragni decidió hacer una colaboración con la conocida marca Balocco y lanzar un pandoro (un pan dulce navideño tradicional de Verona) espolvoreado con azúcar impalpable rosa y con el dibujo de un ojo que simbolizaba a la joven. Su precio triplicaba el del pandoro habitual. La promoción del producto decía que lo recaudado por su venta iría para el hospital Regina Margherita de Turín (norte). Pero esto no pasó.