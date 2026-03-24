Ocho planes por el día ideales para disfrutar en familia en Semana de Turismo

La Semana de Turismo es la excusa perfecta para salir de la rutina y aprovechar los días libres al aire libre. Ya sea con un pícnic bajo los árboles, una escapada a una granja o un almuerzo de campo, hay opciones para todos los gustos —y edades— a pocos kilómetros de la capital.

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En esta selección, ocho propuestas que combinan naturaleza, juego y buena comida invitan a armar planes simples pero memorables en familia, sin necesidad de viajar demasiado lejos.

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Un pícnic en un amplio bosque verde con árboles que dan la sombra ideal para una tarde de sol puede ser un gran plan para hacer en familia durante la Semana de Turismo. Entre la avenida Giannattasio y la avenida Racine, allí donde comienza el departamento de Canelones tras cruzar el puente de las Américas, se encuentra el parque de los Derechos de los Niños y Niñas Franklin D. Roosevelt.

El lugar cuenta con zonas de parrilleros, mesas y bancos de cemento, espacios de juegos para niños con hamacas y toboganes, y también una pista de buggys y bicicletas para los más pequeños, con señales de tránsito y senderos.

Dentro del parque se sitúa el paseo peatonal Pelouse Racine, con un lago artificial y plantas nativas. De él emergen varios senderos temáticos y, junto a uno de ellos, un mariposario. Incluye también un sector para los más aventureros, con tirolesa, puentes colgantes, jumping y un paintball. Además, en determinados horarios funciona un trencito eléctrico que, por un ticket accesible, ofrece un recorrido por el parque.

Entrada libre y gratuita, con algunas actividades y servicios pagos. Días y horarios de Semana de Turismo: la tirolesa está toda la semana de 11 a 18 h; el parador, el trencito y el paintball, toda la semana de 11 a 19 h; y el jumping, de miércoles a domingo de 15 a 19 h.

Estancia Renacimiento

Estancia Renacimiento 1

Aire puro, contacto con animales y actividades al ritmo del campo: así es la propuesta de la estancia Renacimiento, un paseo ideal para familias que buscan aprovechar algún día de vacaciones sin irse demasiado lejos. En un entorno de parque arbolado y amplios espacios verdes, los más chicos pueden moverse con libertad, jugar y disfrutar de la calma y la naturaleza.

Entre las actividades más atractivas están los paseos a caballo —guiados, en grupos y pensados para principiantes— que recorren un circuito tranquilo durante unos 20 minutos. También se suma el ecoparque, donde los niños pueden interactuar y alimentar ovejas, gallinas y conejos, y los clásicos paseos en tractor, una experiencia simple pero infalible para todas las edades.

La jornada se completa en el restaurante de la estancia, con platos caseros abundantes que remiten a recetas de abuela, servidos en espacios cómodos según el clima.

Camino Américo Briano, Atlántida, Canelones. Abierta todos los días de Semana de Turismo, de 12 a 18 h. Al llegar se abona un ticket de $ 150 que se puede descontar de lo que se consuma.

Parque Rivera

Parque Rivera

Otra opción ideal para pícnic o paseo en familia es el parque Rivera, un espacio de 40 hectáreas ubicado en Montevideo, al norte de avenida Italia, entre Carrasco y Malvín. Tiene un lago que ofrece paseos en lanchas a pedal, zonas de parrilleros, juegos infantiles, una cancha de softball y varios senderos sombreados para caminar.

Dentro del parque funciona la cafetería gourmet Café Devera, con opciones de desayuno, almuerzo y merienda. En Semana de Turismo estará abierta en su horario habitual, de martes a domingo de 10 a 19 horas.

La entrada al parque es libre y gratuita.

Chocha y Nena

Chocha y Nena 2

A solo 30 minutos de Montevideo, Chocha y Nena propone una escapada que combina gastronomía, naturaleza y una pausa real del ritmo cotidiano. En un entorno tranquilo de Canelones, la experiencia invita a reconectar con lo simple: buena comida, aire libre y contacto cercano con animales, en un plan ideal para compartir en familia.

El gran diferencial está en la cocina: todo se prepara en horno de leña, en un restaurante sin luz eléctrica que apuesta por lo esencial y lo auténtico. El ticket incluye una experiencia completa —entrada, plato principal y postre— con sabores caseros.

Además de la propuesta gastronómica, el paseo se completa con la posibilidad de recorrer el predio, disfrutar del entorno natural y adquirir productos artesanales.

Camino del Bono, Canelones. Abierto del jueves 2 al domingo 4 de abril, con reserva previa por WhatsApp al 094 601 341. Ticket único de 1.850 pesos por persona (menores de 10 años abonan medio ticket y menores de tres no abonan en caso de no consumir).

Pueblo Chico

Pueblo Chico

Los clásicos siempre funcionan. Por eso, este restaurante de campo ubicado en La Floresta no pasa de moda como opción ideal para ir a pasar el día en familia. Combina un entorno natural con un servicio gastronómico completo, juegos para niños, cancha de fútbol y de vóleibol.

Otro atractivo del lugar para los más pequeños es la presencia de animales de granja, como ovejas, caballos, gallinas y pollitos, con los que se permite tener un contacto respetuoso.

Ruta Interbalnearia, Km 55,500, Costa Azul, Canelones. Reservas al 099 666 395.

Parador Punta Espinillo

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Dentro del parque municipal de Punta Espinillo, sobre la costa del Río de la Plata, el Parador Punta Espinillo ofrece un plan que combina naturaleza y gastronomía. Rodeado de eucaliptus y espinillos, el entorno invita a bajar el ritmo y disfrutar sin apuro, con el sonido del río como telón de fondo.

La propuesta gastronómica es amplia y variada, con opciones de cocina italiana, fusión y alternativas saludables, incluidos platos vegetarianos y veganos. El gran destaque son sus pastas artesanales: más de 30 variedades que exploran distintas masas y rellenos, con combinaciones originales y sabores bien logrados.

Para completar la experiencia, el parador también cuenta con servicio de cafetería y pastelería casera, ideal para alargar la sobremesa o hacer una pausa dulce. Con buena atención y un entorno privilegiado, es una opción perfecta para una escapada distinta sin salir de Montevideo.

Rambla Costanera y camino del Tropero, Punta Espinillo. Abierto de lunes a viernes de 12 a 18 h y sábado y domingo de 11 a 19 h. Se sugiere reserva previa por WhatsApp al 094 407 137.

Quinta Capurro

Quinta Capurro

La quinta Capurro es mucho más que un espacio verde: es un recorrido por la historia de Santa Lucía y su época más esplendorosa. Declarada Monumento Histórico Nacional, esta finca fue construida en 1873 por la familia Capurro, cuando la ciudad era un destino de veraneo elegido por la aristocracia montevideana. Hoy, convertida en un espacio público, conserva intacto ese aire de otra época.

El parque es uno de sus grandes atractivos. Con una notable diversidad botánica, reúne especies traídas del extranjero que, junto al diseño del jardín y su particular microclima, crean un entorno único para caminar, descansar y disfrutar al aire libre. La sensación es la de estar en un pequeño oasis donde la naturaleza y la historia conviven en armonía.

Además, el predio cuenta con una amplia reserva forestal y un museo de entrada libre. Para quienes además quieran almorzar o merendar, dentro de la quinta se encuentra Magnolia Café, una cafetería abierta los martes de 16 a 19.30 y de miércoles a domingos de 12.30 a 19.30 h.

Bulevar Federico Capurro, Santa Lucía, Canelones. Horario de atención: lunes a domingo de 8 a 17 h. Entrada gratuita.

San Gerardo, Melilla

San Gerardo Melilla

El “día de granja” se presenta como un plan ideal para desconectar de la ciudad y volver a lo esencial. En un predio de seis hectáreas, la propuesta de San Gerardo combina espacios didácticos, naturaleza y actividades pensadas para todas las edades.

La experiencia incluye una visita guiada por la granja, con la posibilidad de interactuar y alimentar a los animales, además de recorrer una huerta orgánica y disfrutar de juegos rústicos de madera. Entre senderos, árboles y aire fresco, los más chicos encuentran un espacio para moverse y descubrir, mientras los adultos bajan el ritmo y se suman al plan. El cierre tiene un encanto especial: un encuentro alrededor del fogón con una merienda calentita, ideal para compartir en familia.

Camino Taborda 4502, Melilla. Abierto todos los días de Semana de Turismo de 11 a 17 horas (salvo en días de lluvia). La entrada cuesta 350 pesos y se abona a partir del año de edad. Reservas e información a través del 099 861 006.