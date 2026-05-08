“Todo ensangrentado; que la gente me recuerde como un guerrero”, dice Tonga Reyno, que peleará en el Antel Arena en julio
La liga de boxeo sin guantes más famosa del mundo desembarcará por primera vez en Sudamérica el 25 de julio y tendrá a Uruguay como sede inaugural; después del anuncio oficial, Tonga Reyno conversó con Galería sobre sus expectativas, su futuro y su vida personal
Tonga Reyno posa en el Antel Arena a dos meses de su pelea allí.
La llegada de BKFC a Uruguay quedó presentada oficialmente este miércoles 6 de mayo en un encuentro exclusivo para la prensa, donde se confirmó que la organización de boxeo sin guantes realizará en julio su primer evento en Sudamérica con el Antel Arena como escenario. La jornada reunió a representantes de la liga, medios de comunicación y distintas figuras vinculadas a los deportes de combate, en un anuncio que marca un momento histórico para la disciplina en la región.
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Uno de los grandes protagonistas de la presentación fue Gastón Tonga Reyno, quien peleará en la cartelera principal y cumplirá así el sueño que persiguió durante años: pelear nada menos que en el Antel Arena. Aunque entendía que era difícil que una compañía tan grande como BKFC desembarcara en el país, nunca dejó de imaginarlo ni de trabajar para que sucediera. “Siempre lo soñé”, aseguró.
Tonga Reyno realizó una demostración de sus habilidades luego de la conferencia de prensa de BKFC.
Mauricio Rodríguez
Cuando piensa en la noche del 25 de julio, sin embargo, la imagen que primero aparece en su cabeza no es la de una victoria ni la de un festejo. “Yo arriba, todo ensangrentado. Ni siquiera pienso en el resultado. Pienso en una guerra y en que la gente me recuerde como un guerrero”, confesó. Una definición que refleja la intensidad con la que vive un deporte que, según él mismo ha contado en otras ocasiones, siempre sintió más cercano a una prueba mental y emocional que únicamente física.
Tras la conferencia, Tonga realizó un breve entrenamiento abierto para la prensa presente. Allí mostró parte de la explosividad y agresividad características del BKFC, en una demostración que incluyó combinaciones, desplazamientos y trabajo de golpeo. El sonido seco de los impactos y la cercanía de la exhibición funcionaron como un anticipo del clima que buscará generar la organización cuando desembarque oficialmente en Montevideo.
Tonga Reyno Antel Arena
Tonga Reyno realizó una demostración de sus habilidades luego de la conferencia de prensa de BKFC.
Mauricio Rodríguez
La llegada de BKFC, además, no se limitará únicamente al evento de julio. La organización realizará este sábado un casting abierto para peleadores de toda Latinoamérica que quieran mostrar sus habilidades y aspirar a un posible contrato con la compañía. Para Tonga, eso representa una oportunidad enorme para los talentos de la región y especialmente para los uruguayos. “Hay muchísimo talento guardado en Uruguay”, aseguró, entusiasmado con la posibilidad de que nuevas figuras puedan abrirse camino internacionalmente.
En lo personal, Reyno reconoce que sus motivaciones también cambiaron con el tiempo. Hoy asegura que el gran motor de su vida es su familia. “Todo lo que hago es por mi hijo y por mi esposa”, contó durante la entrevista, dejando en claro cuánto modificó su mirada la paternidad en el último tiempo.
BKFC Uruguay conferencia
A sus 39 años, y luego de una carrera que lo llevó desde Bellator hasta convertirse en comentarista de ESPN y peleador de BKFC, Tonga entiende que este probablemente sea uno de los momentos más icónicos de toda su trayectoria. Sin embargo, lejos de sentir que alcanzó un techo, mantiene intacta la ambición. “Siempre trato de pensar que lo mejor está por venir”, afirmó. Y entre esas metas futuras aparece una en particular: la posibilidad de pelear algún día por un título mundial.