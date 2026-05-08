“Todo ensangrentado; que la gente me recuerde como un guerrero”, dice Tonga Reyno, que peleará en el Antel Arena en julio

La liga de boxeo sin guantes más famosa del mundo desembarcará por primera vez en Sudamérica el 25 de julio y tendrá a Uruguay como sede inaugural; después del anuncio oficial, Tonga Reyno conversó con Galería sobre sus expectativas, su futuro y su vida personal

La llegada de BKFC a Uruguay quedó presentada oficialmente este miércoles 6 de mayo en un encuentro exclusivo para la prensa, donde se confirmó que la organización de boxeo sin guantes realizará en julio su primer evento en Sudamérica con el Antel Arena como escenario. La jornada reunió a representantes de la liga, medios de comunicación y distintas figuras vinculadas a los deportes de combate, en un anuncio que marca un momento histórico para la disciplina en la región.

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Uno de los grandes protagonistas de la presentación fue Gastón Tonga Reyno, quien peleará en la cartelera principal y cumplirá así el sueño que persiguió durante años: pelear nada menos que en el Antel Arena. Aunque entendía que era difícil que una compañía tan grande como BKFC desembarcara en el país, nunca dejó de imaginarlo ni de trabajar para que sucediera. “Siempre lo soñé”, aseguró.

Tonga Reyno MAU_6371 Tonga Reyno realizó una demostración de sus habilidades luego de la conferencia de prensa de BKFC. Mauricio Rodríguez

Cuando piensa en la noche del 25 de julio, sin embargo, la imagen que primero aparece en su cabeza no es la de una victoria ni la de un festejo. “Yo arriba, todo ensangrentado. Ni siquiera pienso en el resultado. Pienso en una guerra y en que la gente me recuerde como un guerrero”, confesó. Una definición que refleja la intensidad con la que vive un deporte que, según él mismo ha contado en otras ocasiones, siempre sintió más cercano a una prueba mental y emocional que únicamente física.

Tras la conferencia, Tonga realizó un breve entrenamiento abierto para la prensa presente. Allí mostró parte de la explosividad y agresividad características del BKFC, en una demostración que incluyó combinaciones, desplazamientos y trabajo de golpeo. El sonido seco de los impactos y la cercanía de la exhibición funcionaron como un anticipo del clima que buscará generar la organización cuando desembarque oficialmente en Montevideo.