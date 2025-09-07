  • Cotizaciones
    lunes 08 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Carlos Alcaraz descubre su fórmula mágica en el US Open

    Camiseta sin manga, un corte de pelo que causó sensación, partidas con astros del golf: Carlos Alcaraz es un campeón hambriento de títulos y de libertad que en este US Open ha dado con la clave de la consistencia

    Carlos Alcaraz celebra tras ganar a Jannik Sinner en la final individual masculina del Abierto de Estados Unidos.

    Carlos Alcaraz celebra tras ganar a Jannik Sinner en la final individual masculina del Abierto de Estados Unidos.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El español cerró la temporada de Grand Slams dando el gran golpe a Jannik Sinner, al que venció en cuatro sets (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) en la final del Abierto de Estados Unidos y lo desbancó del primer puesto del ránking de la ATP.

    Campeón de seis Grand Slams con solo 22 años, Alcaraz avanza al ritmo de los mayores gigantes de su deporte sin perder su esencia de brindar espectáculo a los aficionados.

    Leé además

    La AUF pretende que los clubes acepten la licitación en setiembre.
    Fútbol Uruguayo

    Derechos de TV: la AUF preparó una licitación dividida por rubros y con un piso neto de US$ 37,5 millones

    Por Juan Francisco Pittaluga

    “Quiero convertirme en el más grande de la historia, pero lo más importante es divertirme”, resumió en un documental que le dedicó Netflix recientemente y que levantó cierta polvareda.

    En A mi manera, el heredero de Rafael Nadal defiende su búsqueda del equilibrio entre una carrera estelar y las ganas de un veinteañero de disfrutar los placeres de la vida.

    Esta temporada parece haber logrado esa armonía.

    Sinner-Alcaraz
    Carlos Alcaraz y Jannik Sinner posan antes de la final individual masculina del Abierto de Estados Unidos.

    Carlos Alcaraz y Jannik Sinner posan antes de la final individual masculina del Abierto de Estados Unidos.

    Ha logrado más títulos (7) y partidos ganados (61) que nadie en el circuito, a la vez que se tomó periodos de descanso cuando lo necesitaba para desconectar con su familia y amigos.

    De sonrisa perenne, Alcaraz no renuncia a la magia con la que cautiva tanto a amantes del tenis como espectadores ocasionales, y que este domingo hizo llevarse las manos a la cabeza a otro mago como Stephen Curry, pero ha elevado significativamente su eficiencia.

    “Intento tener la máxima consistencia sin dejar de hacer lo otro‹, dice sobre su vocación de espectáculo. “Lo hemos visto en estos partidos, hubo highlights míos y del rival, y eso es lo que le gusta a la gente”.

    En Nueva York, donde no concedió un solo set hasta la final, no cayó en ninguna de las numerosas desconexiones que le llevaron a dolorosas derrotas en el pasado. “En lo que más he mejorado es la consistencia y en no tener altos y bajos durante los partidos”, reflexionó Alcaraz. “También me di cuenta de lo importante que es cuidar todos los detalles fuera de la cancha”.

    Embed - ALCARAZ VENCIÓ A SINNER, SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL US OPEN Y REGRESÓ A LA CIMA DEL RANKING | RESUMEN

    A golpe de 'swing'

    Esta plenitud física y mental le sirvió para volver a reinar en Nueva York, donde disfruta de una conexión especial con los aficionados de la ciudad, siempre a la caza de un buen show.

    Flushing Meadows es un lugar muy especial en su carrera desde que se consagró campeón de Grand Slam y número uno en su pista central, la mayor del mundo.

    Prueba de que ha puesto sus pasiones al servicio de su carrera, Alcaraz estrenó en el torneo una nueva celebración imitando un golpe de 'swing' con la raqueta.

    El español presumió el golpe frente a astros del golf como Rory McIlroy y Sergio García, con quien ha compartido algunas de las partidas que suele jugar para desconectar durante los torneos.

    Alcaraz-Sinner
    Carlos Alcaraz levanta el trofeo de campeón tras derrotar al italiano Jannik Sinner

    Carlos Alcaraz levanta el trofeo de campeón tras derrotar al italiano Jannik Sinner

    “Encontrar el equilibrio”

    Pero la raqueta de tenis sigue siendo el arma con la que el prodigio de El Palmar, un modesto pueblo de unos 25.000 habitantes, se ha labrado su camino a la élite del deporte mundial.

    Con solo cuatro años, 'Carlitos' comenzó a golpear sus primeras pelotas en el club de tenis dirigido por su padre en El Palmar, donde todavía vive con sus padres y sus tres hermanos.

    “A los cinco o seis años, Carlos ya tenía cualidades naturales, una muy buena coordinación y, sobre todo, una capacidad para aprender muy rápido. Podía imitar lo que veía en la pista”, contó su padre, Carlos Alcaraz, en el programa Trans World Sport.

    Embed - Los comienzos de Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz: A mi manera | Netflix España

    Con su primera victoria en Wimbledon en 2023 contra Novak Djokovic confirmó sus habilidades de aprendizaje sobre césped.

    En los dos últimos años conquistó la última superficie que le resistía en los Grand Slams, la tierra batida de Roland Garros.

    Las tres últimas finales grandes las disputó frente a Sinner, un rival antagónico en carácter y juego, con el que ha abierto una nueva era tras el ocaso del 'Big 3' de Nadal, Djokovic y Roger Federer.

    “Carlos es más mágico, más impredecible”, dijo Nadal, comparando a ambos en una entrevista con The Athletic.

    ”A veces puede jugar a un nivel que probablemente Jannik no pueda alcanzar, pero también comete más errores. Todo se trata de encontrar el equilibrio”, describió el tenista español.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Estafa

    Aumenta preocupación entre las autoridades por estafas de supuestos ‘brokers’, mientras piden regular el sector

    Por Guillermo Draper
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministra de Defensa, Sandra Lazo, junto al presidente Yamandú Orsi.

    El gobierno dio marcha atrás en su propuesta de designar a militar cuestionado por el 'caso Gavazzo', tras críticas de organizaciones

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    El presidente de Argentina, Javier Milei, habla luego de conocer los resultados electorales de las elecciones legislativas este domingo, en un centro de campaña en La Plata, Buenos Aires. 
    Video

    Javier Milei sufre su mayor derrota: el peronismo gana con claridad en Buenos Aires

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    El último pub.
    Video

    Ir por la vida sin contar el vuelto

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.
    Video

    El Presupuesto y el “monopolio” de Cabildo Abierto

    Por Guillermo Draper