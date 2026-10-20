Pilar Gamboa y Esteban Lamothe presentan ‘Sombras, por supuesto’ en el Teatro Solís

En una antigua casa familiar cuatro hermanos se encuentran para decidir qué van a hacer con ese espacio cargado de recuerdos. Poco a poco la situación los irá llevando por un recorrido de emociones, silencios, afectos y huellas que deja el tiempo.
El elenco de esta obra escrita y dirigida por Romina Paula se completa con Susana Pampín y Esteban Bigliardi, y es la tercera entrega del Ciclo de Teatro Argentino en el Teatro Solís
En una antigua casa familiar cuatro hermanos se encuentran para decidir qué van a hacer con ese espacio cargado de recuerdos. Poco a poco la situación los irá llevando por un recorrido de emociones, silencios, afectos y huellas que deja el tiempo.
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Con humor sutil y sensibilidad, Sombras, por supuesto explora los vínculos, el paso del tiempo, la memoria y aquello que permanece —o desaparece— cuando miramos hacia el pasado. El texto profundiza en un universo íntimo y humano, donde lo cotidiano adquiere una dimensión poética.
Pilar Gamboa, Esteban Lamothe, Susana Pampín y Esteban Bigliardi protagonizan esta obra escrita y dirigida por Romina Paula, una de las creadoras más relevantes de la escena argentina contemporánea.
El estreno de Sombras, por supuesto conforma la tercera entrega —luego de El brote y de Saraos uranistas— del Ciclo de Teatro Argentino, que viene llevando adelante el Teatro Solís, y marca el reencuentro del grupo El Silencio, integrado por algunos de los artistas más destacados del teatro argentino actual, 10 años después de su última presentación.
Esta obra ha sido reconocida por la crítica especializada como una de las producciones más destacadas de la cartelera argentina reciente, consolidando a Romina Paula como una de las voces fundamentales del teatro iberoamericano.
Sombras, por supuesto. Martes 3 y 10, y miércoles 4 y 11 de noviembre a las 20.30 horas, en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Entradas a 2.000 pesos por Tickantel y boletería de la sala.