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Vuelve al Teatro Solís el ciclo de danza contemporánea (No tan) Solos al Mediodía

La programación reúne a artistas de distintas generaciones y aborda temas como el contacto humano, la memoria, la identidad, la violencia, la sobrecarga de estímulos y los vínculos con el pasado

solos al mediodía
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Vuelve al Teatro Solís la 17ª edición del ciclo (No tan) Solos al Mediodía, que reúne propuestas de danza contemporánea bajo la curaduría de Andrea Arobba. Consolidado como un espacio de referencia para la danza uruguaya, este año se enfoca en la diversidad como una oportunidad de ampliar las formas de expresión y las experiencias compartidas.

La programación reúne a artistas de distintas generaciones y aborda temas como el contacto humano, la memoria, la identidad, la violencia, la sobrecarga de estímulos y los vínculos con el pasado. Entre las propuestas figuran Dos tactos, de Camila Martinis y Joaquín Rocha; Invitación, de Sofía Lans; Tomada, de la argentina Mariela Puyol, y Fingir demencia, de Emilia Márquez.

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