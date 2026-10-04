Qué es Hyrox, el deporte de moda que mezcla ‘running’ y gimnasio

En 2017, en Hamburgo, Alemania, un organizador de carreras y un exdeportista olímpico tuvieron una idea que, vista en retrospectiva, parece bastante lógica: ¿qué pasaría si se mezclara una carrera de running con los ejercicios que se hacen en un gimnasio?

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Así nació Hyrox, una competencia creada por Christian Toetzke y el exjugador alemán de hockey sobre césped Moritz Fürste, junto con el especialista en marketing Michael Trautmann. La primera carrera se realizó en Hamburgo y el concepto comenzó a expandirse por Europa hasta convertirse en un fenómeno internacional.

La fórmula tiene algo de carrera, algo de gimnasio y bastante de desafío personal. A diferencia de otras competencias de fitness, Hyrox tiene un recorrido estandarizado: todos los participantes, estén en Hamburgo, Londres, Nueva York o Buenos Aires, enfrentan la misma secuencia de pruebas. Eso permite comparar tiempos, posiciones y marcas a escala mundial.

La competencia consiste en ocho kilómetros de running y ocho estaciones de ejercicios funcionales, alternados uno a uno. Se corre un kilómetro y después llega una prueba; se vuelve a correr un kilómetro y aparece otra. Y así hasta completar el circuito.

Las estaciones no son precisamente un paseo: hay que recorrer 1.000 metros en el SkiErg, empujar y tirar de un trineo, hacer 80 metros de burpee broad jumps, remar 1.000 metros, caminar cargando pesas, hacer zancadas con una bolsa de arena y lanzar 100 veces una pelota medicinal contra una pared mientras se hacen sentadillas.

Hay diferentes categorías. En Open se utiliza la carga estándar; Pro aumenta los pesos; Doubles permite competir de a dos, repartiendo el trabajo de las estaciones, y Relay transforma la competencia en una carrera de equipos de cuatro.

No es necesario ser un corredor experimentado ni un levantador de pesas para participar. Hyrox se promociona como una competencia de participación masiva, sin tiempos mínimos de clasificación y con distintas categorías según el nivel. Incluso más del 98% de los participantes termina la carrera, según datos publicados por la propia organización

El formato también ayuda a explicar por qué creció tan rápido. No hay que aprender un circuito diferente para cada carrera: una vez que alguien conoce las ocho estaciones, sabe exactamente qué lo espera en la siguiente competencia. Y como cada participante recibe tiempos oficiales y parciales, también puede volver a intentarlo para mejorar su propia marca.

AFP

De a poco, además, Hyrox se convirtió en una categoría dentro del universo fitness, con gimnasios que incorporan entrenamientos específicos, equipamiento propio y una comunidad de personas que entrenan durante meses para llegar a una competencia.

La expansión fue particularmente fuerte en los últimos años. La organización ya tiene carreras programadas en ciudades de América, Europa, Asia y Oceanía, y para la temporada 2026-2027 el calendario incluye, entre otras, Hamburgo, Londres, Buenos Aires, Madrid, Copenhague, Miami, Ciudad de México, Río de Janeiro y Estocolmo.

Hyrox pasó de facturar cerca de US$ 130 millones en 2025 a proyectar unos US$ 270 millones para 2026, mientras que su valoración llegó a unos US$ 700 millones tras una operación en setiembre en la que sus fundadores recuperaron la participación mayoritaria. En la temporada 2025-2026 participaron más de 1,4 millones de personas en las competencias de la organización, frente a unas 80.000 en 2022-2023.