'Salud mental', el álbum debut de Tofeel, se presenta con la proyección de un videoclip en Living Bar

Tofeel es el nombre artístico de Federico Tulbovitz, un escritor de canciones —así se define él— que a través de las letras ha logrado canalizar y ordenar lo que siente, y aceptarse como es. Así surgió Salud Mental, su álbum debut, que va a presentar con la proyección de un videoclip que se parece más a un cortometraje (filmado en Ciudad de la Costa, Ciudad Vieja y Parque Rodó) en el que se van uniendo las 10 canciones que integran su trabajo.
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El drumless, subgénero del rap sin batería y con mucho de jazz, es el marco musical, mientras que el teórico es precisamente la salud mental, un tema al que Federico considera que se le debe prestar más atención, "porque a todos nos pasan cosas" y que quiere explícitamente poner sobre la mesa para generar conversación. Por eso, en la presentación del video también hablará el psiquiatra Eduardo Blengio.
Sábado 20, a las 20 h en Living Bar (Juan Paullier 1050). Entrada libre con inscripción previa en Redtickets.