Santiago Velazco expone ‘Alerta naranja’ en el Museo Blanes

El Museo Blanes abre sus salas a la intensidad visual del artista uruguayo Santiago Velazco con la muestra Alerta naranja. En esta exposición, Velazco condensa cinco años de exploración plástica en una propuesta cargada de tensión y energía, en la que el color —limitado al naranja y al negro— transmite urgencia.
Combinando pintura, dibujo, recortes, stencils, fotografía y procesos vectoriales, Alerta naranja construye un paisaje que se percibe a punto de estallar. Cada obra contiene un pulso inestable, al borde del colapso, a ritmo con la ansiedad de un mundo que respira entre pantallas, crisis ambientales y futuros inciertos.
Con curaduría de Gimena Pino, la muestra invita a un recorrido visual y emocional por los paisajes de una época que advierte.
Del 15 de agosto al 12 de octubre, martes a domingo de 12 a 18 h, en el Museo Blanes. Entrada libre.