Se estrena en cines una película árabe que combina herencia, tradición y rebelión feminista

Dirigida por Laila Abbas, Gracias por operar con nuestro banco cuenta la historia de dos hermanas que desafían la ley y exponen la desigualdad de género

Gracias por operar con nuestro banco.

Gracias por operar con nuestro banco.

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Un conflicto familiar se convierte en una mirada crítica sobre la desigualdad de género en la película árabe Gracias por operar con nuestro banco, dirigida por Laila Abbas. La historia comienza cuando muere el padre de Noura (Yasmine Al Massri) y Maryam (Clara Khoury), y las deja frente a una herencia millonaria pero también ante una ley que estipula que su hermano varón debe recibir el doble que ellas. El filme despliega un relato cargado de ironía sobre lo que significa ser mujer en un sistema donde la tradición, la religión y la estructura legal se entrelazan para legitimar la inequidad.

Lejos de construir una denuncia solemne, Abbas apuesta por un tono que combina drama y humor negro. La carrera contrarreloj de las hermanas por conseguir una justa repartición es el hilo conductor de la historia y plantea, además, una metáfora. Ellas no solo pelean por una cifra en el banco, sino por un lugar de mayor visibilidad en el plano familiar y social. El guion, también de Abbas, expresa que el feminismo en contextos conservadores no siempre se manifiesta en grandes proclamas, sino más bien en gestos concretos, alianzas incómodas y decisiones estratégicas.

Gracias por operar con nuestro banco 2

La relación entre Noura y Maryam es un aspecto central en la película. Distanciadas por viejas tensiones, deben dejar de lado sus diferencias para enfrentar una estructura que las excede. En ese vínculo lleno de fricciones y reproches, pero también de afecto, Abbas encuentra un territorio fértil para explorar la sororidad no como una consigna idealizada, sino como algo que se construye, y que da trabajo. El hermano Ali (Adam Khattar) y el tío (Kamel El Basha) representan la tradición machista que se reproduce incluso en los afectos más cercanos.

La directora, nacida en 1980 y formada entre Jordania y Reino Unido, ya había demostrado en su filmografía un interés por retratar la vida cotidiana palestina desde una perspectiva femenina. Con Gracias por operar con nuestro banco, su segundo largometraje de ficción, reafirma su preferencia por historias íntimas atravesadas por tensiones sociopolíticas. Lo hace desde una visión humana y sin caer en discursos de odio. Como ella misma ha señalado, su intención no es provocar rechazo hacia los personajes, sino mostrar la complejidad de sus decisiones dentro de un sistema que condiciona. El filme es una coproducción entre Palestina, Alemania, Catar, Arabia Saudí, Egipto, Países Bajos y Líbano, y es hablado en árabe.

Gracias por operar con nuestro banco se define como un filme feminista que entiende la emancipación como un proceso y no como un discurso. Con humor, tensión y personajes bien logrados, la película expone cómo las leyes y las costumbres impactan en la vida concreta de las mujeres, y cómo incluso en los márgenes más estrechos pueden abrirse grietas para disputar el poder.

En cines.

