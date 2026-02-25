Llega al cine la película brasileña con nominaciones al Oscar en cuatro categorías, incluida Mejor película

La película sigue a Marcelo, un profesor que regresa a Recife con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su hijo. Pronto descubre que el pasado no se deja atrás tan fácilmente: la ciudad que imaginaba como refugio se convierte en territorio hostil, vigilado por fuerzas gubernamentales y atravesado por amenazas constantes. Protagonizada por Wagner Moura, Udo Kier, Gabriel Leone y Maria Fernanda Cândido, El agente secreto es un thriller político ambientado en la historia reciente de Brasil, en 1977, en plena dictadura militar.
Con el clima opresivo como telón de fondo, el director brasileño Kleber Mendonça Filho construye un relato en el que la persecución política se mezcla con el drama íntimo de un hombre acorralado. La tensión crece en cada escena, mientras el protagonista intenta sobrevivir en un sistema que convierte la sospecha en norma y el miedo en rutina cotidiana.
Ganadora de los premios a Mejor dirección y Mejor actor en el Festival de Cannes, y de dos Globos de Oro, El agente secreto se perfila como firme candidata al Oscar en cuatro categorías: Mejor película, Mejor película internacional, Mejor actor y Mejor elenco.