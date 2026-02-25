¡Hola !

Llega al cine la película brasileña con nominaciones al Oscar en cuatro categorías, incluida Mejor película

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, arrasó en el Festival de Cine de Cannes y ahora va por todo en los Premios Oscar 2026

Wagner Moura en El agente secreto.

Wagner Moura en El agente secreto.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La película sigue a Marcelo, un profesor que regresa a Recife con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su hijo. Pronto descubre que el pasado no se deja atrás tan fácilmente: la ciudad que imaginaba como refugio se convierte en territorio hostil, vigilado por fuerzas gubernamentales y atravesado por amenazas constantes. Protagonizada por Wagner Moura, Udo Kier, Gabriel Leone y Maria Fernanda Cândido, El agente secreto es un thriller político ambientado en la historia reciente de Brasil, en 1977, en plena dictadura militar.

Con el clima opresivo como telón de fondo, el director brasileño Kleber Mendonça Filho construye un relato en el que la persecución política se mezcla con el drama íntimo de un hombre acorralado. La tensión crece en cada escena, mientras el protagonista intenta sobrevivir en un sistema que convierte la sospecha en norma y el miedo en rutina cotidiana.

Leé además

Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña y Kieran Cullen
Premios Oscar

Una noche histórica para el cine independiente y para Brasil: 'Anora' y 'Aún estoy aquí' triunfan en los Premios Oscar

Por Pablo Staricco
El actor brasileño Wagner Moura posa tras ganar el Globo de Oro a mejor actor en película de drama por su interpretación en El Agente Secreto este domingo, en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles (Ca, EE.UU.).
Hollywood

'Una batalla tras otra', 'Hamnet' y 'El agente secreto' triunfan en los Globos de Oro

Por RFI
Sinners batió récord con 16 nominaciones al Oscar, lo máximo recibido por una película en la historia de los premios.
Lo mejor del cine

Oscar 2026: Dónde ver en Uruguay las nominadas a Mejor película (en cine o streaming)

Por Redacción Galería
El agente secreto (1)

Ganadora de los premios a Mejor dirección y Mejor actor en el Festival de Cannes, y de dos Globos de Oro, El agente secreto se perfila como firme candidata al Oscar en cuatro categorías: Mejor película, Mejor película internacional, Mejor actor y Mejor elenco.

Estreno el jueves 26 de febrero en cines.

Selección semanal
Oficialismo

Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar "ayuda humanitaria"

Por Santiago Sánchez
Cárceles

Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por "concentrar poder"

Por Macarena Saavedra
Medioambiente

La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

Por Lucía Cuberos
Conflicto en Medio Oriente

Uruguay respalda declaración que condena el plan "ilegal" de Israel de "expandir su presencia" en Cisjordania

Por Redacción Búsqueda

Restaurante Balleneros.

De la cocina al barco: así funciona el nuevo restaurante Balleneros

Por Clementina Delacroix Cardeza
Bad Bunny es percibido como el broche de oro de una corriente latina que fluye en otra dirección.

¿Por qué ahora todos quieren ser latinos?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Tener dos médicos es no tener ninguno

Tener dos médicos es no tener ninguno

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Ash y Pikachu, protagonistas de Pokémon.
Video

La franquicia de medios que superó a Mickey Mouse cumple 30 años

// Leer el objeto desde localStorage