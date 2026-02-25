¡Hola !

Un ciclo de cine para esperar los Premios Goya

Serán cinco los títulos galardonados en la edición 2025 de los Premios Goya que se proyectarán en las salas de Cinemateca

El 47.

El 47.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el marco de la celebración de la 40a edición de los Premios Goya, que tendrá lugar el sábado 28 de febrero en Barcelona, la Academia del Cine y el Centro Cultural de España invitan a disfrutar de la proyección de las cinco películas ganadoras de la 39a edición.

El ciclo, a realizarse en las salas de Cinemateca, consta de la proyección de los cinco títulos galardonados en 2025: desde la que fue reconocida como la Mejor película, El 47, que retrata la lucha obrera de Barcelona en los años 70, hasta Mariposas negras, la ganadora en la categoría Largometrajes de animación, que relata la historia de migración de tres mujeres a causa del cambio climático.

También se podrá ver La guitarra flamenca de Yerai Cortés, ganadora del premio a Mejor canción; Segundo premio, una película de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, galardonada con el premio a Mejor dirección, y Marco, que se llevó el premio a Mejor actor para Eduard Fernández.

Desde el jueves 26 de febrero al lunes 2 de marzo, en Cinemateca. Entrada libre. Consultar cartelera en la web de Cinemateca.

