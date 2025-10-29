Sergio Blanco escribió su propia Casandra de Troya y ella se apodera de un bar de Ciudad Vieja

Kassandra, del dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco, rompe tabúes y vuelve a mirar un mito clásico como el de Casandra de Troya desde las heridas del presente. En esta versión Kassandra no es ninguna heroína troyana de la tragedia antigua, sino una mujer trans, migrante y trabajadora sexual que sobrevive en los márgenes de una ciudad cualquiera.
Su inglés es torpe, lleno de interferencias, y es una lengua que no le pertenece ni a ella ni al autor, pero se convierte en el único espacio posible para contar su historia. Desde ese lenguaje fragmentado, Kassandra intenta que alguien la escuche. Habla de guerras, de exilios, de cuerpos desplazados y de dioses que ya no existen.
Kassandra de Sergio Blanco
Soledad Frugone es Kassandra, de Sergio Blanco.
Su voz atraviesa el dolor, la ironía y el humor. Kassandra es una obra sobre las voces que el mundo no quiere oír y, a través del mito, habla de identidad, género y supervivencia. Además, el estreno es todo un acontecimiento teatral en la ciudad, que desafía convenciones al transformar un bar en refugio, escenario, camerino y hogar. Kassandra tendrá lugar en Dehiok, Ciudad Vieja; un espacio que hace a un lado su definición habitual de "bar de hombres“ por un rato para convertirse en escenario. De hecho, permanecerá cerrado exclusivamente para albergar la obra y acoger a quienes vayan a verla un rato antes, durante y otro rato después de terminada, con la posibilidad de tomar algo. Es un lugar a tono con los mundos que la protagonista transita.
Kassandra se estrena el 4 de noviembre y podrá verse de jueves a domingo, a las 20 h, hasta el 16 de noviembre, en Dehiok Cruising Bar (25 de Mayo 699 esquina Juncal). Entradas en venta en RedTickets, 600 pesos.