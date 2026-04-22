¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

‘Stranger Things’ regresa con una nueva serie animada ambientada en el invierno de 1985

Stranger Things: relatos del 85 expande el universo original de la serie de Netflix con estética animada, criaturas inéditas y nuevas amenazas

Stranger Things: Relatos del 85 se estrena en Netflix el jueves 23 de abril.

Stranger Things: Relatos del 85 se estrena en Netflix el jueves 23 de abril.

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Volver a Hawkins siempre es una aventura, y más aún cuando hay criaturas extrañas al acecho. En Stranger Things: relatos del 85, la historia retoma a los personajes originales en pleno invierno de 1985, en una versión animada que promete conservar el ADN de la serie mientras explora nuevos tonos y posibilidades visuales. Con capas de nieve que cubren el pueblo, la aparente calma es apenas una ilusión: algo oscuro empieza a moverse bajo la superficie.

Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max vuelven a sus rutinas, entre partidas de Dungeons & Dragons, guerras de nieve y días que parecen normales, de forma repentina deberán enfrentarse a una nueva amenaza. ¿Proviene del Otro Lado, del laboratorio de Hawkins o de algo aún más desconocido? La serie propone un misterio que crece en paralelo al frío, y obliga al grupo a reunirse una vez más para salvar su hogar.

Leé además

Las guerreras K-pop.
Recomendado

Llega al cine 'Las guerreras K-pop', la película más vista en la historia de Netflix
El reencuentro entre Millie Bobby Brown y David Harbour pareció desmentir los rumores sobre una supuesta acusación de acoso contra Harbour por parte de Brown, antes de que comenzara el rodaje el año pasado.
Esperado estreno

Los primeros cinco minutos de la última temporada de ‘Stranger Things’ y la ‘première’ que reunió a su elenco

Por Redacción Galería
Maya Hawke y Christian Lee Houston comparten su pasión por la música. En una de sus pocas apariciones públicas, se presentaron juntos en el escenario durante un concierto benéfico en el Carnegie Hall de Nueva York.
Un casamiento no tan íntimo

En su boda, Maya Hawke caminó por las calles de Nueva York junto al elenco de ‘Stranger Things’

Por Redacción Galería
Stranger Things Relatos del 85 (1)

Con criaturas inéditas y una narrativa que amplía el mundo conocido, Relatos del 85 se perfila como una apuesta épica para los fans y una puerta de entrada para nuevas audiencias. Porque en Hawkins, incluso cuando todo parece congelado, el peligro nunca desaparece: solo espera el momento justo para despertar.

Con Eric Robles como showrunner a cargo y la producción ejecutiva de los creadores Matt y Ross Duffer junto con Hilary Leavitt, Shawn Levy y Dan Cohen, esta nueva entrega se inscribe dentro del mismo universo narrativo que convirtió a Stranger Things en un fenómeno global. El estudio Flying Bark es el responsable de darle vida a esta versión animada que combina aventura, suspenso y nostalgia ochentera.

Disponible en Netflix.

Selección semanal
Oposición

Analistas ven un corrimiento del Partido Independiente a la derecha, algo que sus autoridades rechazan

Por Leonel García
Acuerdo comercial

Las negociaciones en el Mercosur por las cuotas de acceso al mercado europeo están trabadas

Comercio exterior

Conaprole considera “irregular e ilegítimo” caso de supuesto ‘dumping’ en Brasil, que se acerca a su fallo

Por Redacción Búsqueda
Seguridad pública

Seguridad: blancos tienen borrador crítico con plan del gobierno mientras en la interna cuestionan “demora” y “formas” de tratar el tema

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Se estrena un documental sobre China Zorrilla, protagonizado por Carlos Perciavalle y Soledad Silveyra
Video

Se estrena un documental sobre China Zorrilla, protagonizado por Carlos Perciavalle y Soledad Silveyra

Por Federica Chiarino Vanrell
Catedral de Montevideo. 

El legado artístico y patrimonial de las iglesias católicas uruguayas

Por Magdalena Cabrera
Trabajos virtuales, descanso real: el auge de los videojuegos de simulación cotidiana

Trabajos virtuales, descanso real: el auge de los videojuegos de simulación cotidiana

Por Santiago Perroni
El alcohol funciona como un ansiolítico inmediato que otorga un alivio efímero ante la tensión laboral, pero estar apto para el trabajo actúa como la máscara perfecta de una adicción.

Cuando el consumo de alcohol se disfraza de normalidad

Por Milene Breito Pistón