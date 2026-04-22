‘Stranger Things’ regresa con una nueva serie animada ambientada en el invierno de 1985

Volver a Hawkins siempre es una aventura, y más aún cuando hay criaturas extrañas al acecho. En Stranger Things: relatos del 85, la historia retoma a los personajes originales en pleno invierno de 1985, en una versión animada que promete conservar el ADN de la serie mientras explora nuevos tonos y posibilidades visuales. Con capas de nieve que cubren el pueblo, la aparente calma es apenas una ilusión: algo oscuro empieza a moverse bajo la superficie.
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Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max vuelven a sus rutinas, entre partidas de Dungeons & Dragons, guerras de nieve y días que parecen normales, de forma repentina deberán enfrentarse a una nueva amenaza. ¿Proviene del Otro Lado, del laboratorio de Hawkins o de algo aún más desconocido? La serie propone un misterio que crece en paralelo al frío, y obliga al grupo a reunirse una vez más para salvar su hogar.
Con criaturas inéditas y una narrativa que amplía el mundo conocido, Relatos del 85 se perfila como una apuesta épica para los fans y una puerta de entrada para nuevas audiencias. Porque en Hawkins, incluso cuando todo parece congelado, el peligro nunca desaparece: solo espera el momento justo para despertar.
Con Eric Robles como showrunner a cargo y la producción ejecutiva de los creadores Matt y Ross Duffer junto con Hilary Leavitt, Shawn Levy y Dan Cohen, esta nueva entrega se inscribe dentro del mismo universo narrativo que convirtió a Stranger Things en un fenómeno global. El estudio Flying Bark es el responsable de darle vida a esta versión animada que combina aventura, suspenso y nostalgia ochentera.