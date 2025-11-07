¡Hola !

Los primeros cinco minutos de la última temporada de ‘Stranger Things’ y la ‘première’ que reunió a su elenco

Los primeros cuatro episodios de la serie se estrenarán en Netflix el 26 de noviembre, seguidos por otros tres en Navidad, mientras que el capítulo final llegará en la víspera de Año Nuevo

El reencuentro entre Millie Bobby Brown y David Harbour pareció desmentir los rumores sobre una supuesta acusación de acoso contra Harbour por parte de Brown, antes de que comenzara el rodaje el año pasado.

El reencuentro entre Millie Bobby Brown y David Harbour pareció desmentir los rumores sobre una supuesta acusación de acoso contra Harbour por parte de Brown, antes de que comenzara el rodaje el año pasado.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Más de tres años después, Netflix presentó la quinta y última temporada de Stranger Things en una avant première que reunió a todo el elenco, que incluye estrellas como Winona Ryder, Millie Bobby Brown y David Harbour.

Sobre la alfombra roja del teatro TCL Chinese de Los Ángeles hubo entrevistas, homenajes y hasta una transmisión en vivo de los primeros cinco minutos de The Crawl, el episodio inicial, a la que también accedieron millones de seguidores vía streaming.

Embed

Esos minutos parecen regresar a lo más sombrío de la serie, ya que muestran a Will Byers (Noah Schnapp) solo y aterrado en medio del bosque de upside down, ese mundo paralelo cuya puerta accidentalmente abrió Eleven y que es una versión desolada del mundo real, habitada por monstruos y otros seres extraños.

Durante la gala, las cámaras captaron el tierno vínculo que se mantiene entre Brown y Harbour, quienes se mostraron muy cercanos y cariñosos ante las cámaras. El reencuentro entre los actores pareció desmentir los rumores sobre una supuesta acusación de acoso contra Harbour por parte de Brown, antes de que comenzara el rodaje el año pasado.

Stranger Things
Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp y Millie Bobby Brown se reencontraron en Los Ángeles para presentar la quinta y última temporada de Stranger Things.

Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp y Millie Bobby Brown se reencontraron en Los Ángeles para presentar la quinta y última temporada de Stranger Things.

“Tenemos una relación de padre e hija en la serie, y eso se ha trasladado a la vida real. En esta temporada se notará aún más”, declaró la actriz que encarna a Eleven desde la alfombra roja, que se caracterizó por su dress code gótico, con protagonismo de los tonos rojos, los estampados de animales y el cuero. “Crecí dentro de esta serie. Me casé, tuve una hija y mis compañeros han estado ahí en cada paso”, expresó la actriz de 21 años nacida en Marbella (España) y casada en 2024 con Jacob Hurley Bongiovi.

Stranger Things Winona Ryder
Winona Ryder llegó a la première acompañada de su pareja, el diseñador de moda Scott Mackinlay.

Winona Ryder llegó a la première acompañada de su pareja, el diseñador de moda Scott Mackinlay.

Por su parte, Harbour se mostró orgulloso por haber “visto crecer y convertirse en grandes artistas” a los jóvenes del elenco. “Dudo de que sea la última vez que trabajemos juntos. Esta familia y este proyecto fue algo muy especial, y nos hemos llegado a conocer profundamente. Es algo que rara vez se da en esta industria”, manifestó.

Winona Ryder tampoco disimuló su nostalgia. “Pude pasar tiempo con todos ellos esta temporada, fue muy especial. Los amaré por siempre”, dijo entre lágrimas.

Los primeros cuatro episodios de la serie se estrenarán en Netflix el 26 de noviembre, seguidos por otros tres en Navidad, mientras que el capítulo final llegará en la víspera de Año Nuevo.

