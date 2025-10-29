Llega al cine 'Las guerreras K-pop', la película más vista en la historia de Netflix

Durante todo el fin de semana de Halloween se proyectará en salas de cine la película sobre el género musical surcoreano que es furor entre los adolescentes

Nacido en Corea del Sur durante la década de 1990, el K-pop se convirtió en una revolución global que trasciende fronteras, idiomas y culturas.

Con una mezcla irresistible de música pop, coreografías milimétricas, estética brillante y una conexión directa con sus fanáticos a través de las redes sociales este género conquistó en particular al público adolescente, que encuentra en sus ídolos una forma de identidad y pertenencia.

Más que música, el K-pop se transformó en una comunidad: los fanáticos organizan campañas solidarias, maratones de reproducciones y hasta aprenden coreano para acercarse a sus artistas favoritos.

Las guerreras kpop (2) En este contexto, Netflix estrenó su película Las guerreras K-pop, que ahora llega a las salas de cine de todo el mundo durante todo el fin de semana de Halloween: del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

El filme es un sing-along, una experiencia de visionado donde las canciones se proyectan con subtítulos para que el público cante como si estuviera en un karaoke.