¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Llega al cine 'Las guerreras K-pop', la película más vista en la historia de Netflix

Durante todo el fin de semana de Halloween se proyectará en salas de cine la película sobre el género musical surcoreano que es furor entre los adolescentes

Las guerreras K-pop.
Las guerreras K-pop.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Nacido en Corea del Sur durante la década de 1990, el K-pop se convirtió en una revolución global que trasciende fronteras, idiomas y culturas.

Con una mezcla irresistible de música pop, coreografías milimétricas, estética brillante y una conexión directa con sus fanáticos a través de las redes sociales este género conquistó en particular al público adolescente, que encuentra en sus ídolos una forma de identidad y pertenencia.

Leé además

luis zahera protagoniza ?animal?, la nueva miniserie que netflix estrena en octubre
Recomendado

Luis Zahera protagoniza ‘Animal’, la nueva miniserie que Netflix estrena en octubre

Por Redacción Galería
Eduvaluer es una EdTech (tecnología diseñada para la educación) orientada a la salud mental﻿
Salud mental y tecnología

Una app uruguaya que habla por los chicos y detecta problemas de vínculos entre adolescentes

Por Milene Breito Pistón
del tablero a la pantalla: el universo de catan cobra vida en netflix
Adaptación

Del tablero a la pantalla: el universo de Catán cobra vida en Netflix

Por Redacción Galería

Más que música, el K-pop se transformó en una comunidad: los fanáticos organizan campañas solidarias, maratones de reproducciones y hasta aprenden coreano para acercarse a sus artistas favoritos.

Las guerreras kpop (2)

En este contexto, Netflix estrenó su película Las guerreras K-pop, que ahora llega a las salas de cine de todo el mundo durante todo el fin de semana de Halloween: del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

El filme es un sing-along, una experiencia de visionado donde las canciones se proyectan con subtítulos para que el público cante como si estuviera en un karaoke.

Embed - Golden: Las guerreras K-pop 2025 | Clip oficial | Netflix

La película retrata el esfuerzo, la competencia y la presión detrás del brillo del escenario. Con ritmo, drama y mucho glamour, la historia muestra el lado humano de las estrellas y permite asomarse al corazón de un fenómeno que sigue marcando generaciones.

Además, Las guerreras K-pop tiene el récord de ser la película más vista en la historia de Netflix.

Las guerreras kpop (3)

En cines del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Selección semanal
Ministerio de Defensa

: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

Por Guillermo Draper
Entrevista

Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

Por Victoria Fernández
Impuestos

Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

“Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

Nicole Kidman rindió homenaje al personaje de Rita Hayworth, Gilda, con un vestido Chanel.

Vogue World reunió a las estrellas de Hollywood en Los Ángeles para celebrar la unión del cine y la moda

Por Redacción Galería
6 cafeterías ideales para teletrabajar en Montevideo y alrededores

6 cafeterías ideales para teletrabajar en Montevideo y alrededores

Por Redacción Galería
Las guerreras K-pop.
Video

Llega al cine 'Las guerreras K-pop', la película más vista en la historia de Netflix

Enzo Vogrincic será protagonista de una nueva miniserie de Netflix

Enzo Vogrincic será protagonista de una nueva miniserie de Netflix

Por Redacción Galería