Teatro en Enjoy: la Navidad en su máxima expresión

Algunas familias se sientan a la mesa de Navidad con la esperanza de que nada explote, al menos, no demasiado pronto. Una Navidad de mierda parte de eso mismo: una familia se reúne para celebrar las fiestas después de tres años sin hablarse con su hija menor, que vuelve de Londres con su novia, Cindy.
Expectantes y con buenas intenciones, se preparan para conocerla y aceptarla, pero nunca se imaginaron cuál iba a terminar siendo el verdadero problema.
La cena se vuelve delirante y reveladora. Lo que parecía un gesto de reconciliación se transforma en una sucesión de silencios incómodos, reproches mal digeridos, secretos familiares y regalos que nadie quiso comprar y nadie necesitaba recibir. Con humor ácido y una incomodidad que crece en cada escena, la obra expone las zonas más frágiles y explosivas de los vínculos.
Escrita por el autor argentino Markos Goikolea Unzalu y dirigida por Verónica Llinás junto con Peto Menahem, la obra reúne en escena a la propia Llinás, a Alejo García Pintos, a Anita Gutiérrez y a Tomás Fonzi, en un lugar donde el absurdo y la tensión emocional forman parte del mismo sistema.
Estrenada en Argentina y presentada esta temporada en Enjoy Punta del Este, Una Navidad de mierda se apoya en lo exagerado para hablar de aceptación, culpa y heridas. Un retrato incómodo y peligrosamente reconocible de esas navidades donde el brindis suena como todo lo que nunca terminó de resolverse.
Funciones de jueves a domingos, 22.15 h, en Enjoy Punta del Este. Entradas entre 60 y 100 dólares en suticket.com.