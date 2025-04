The Pretenders en el Antel Arena: la legendaria banda regresa a Montevideo

El martes 13 de mayo regresa a Montevideo The Pretenders, la legendaria banda liderada por Chrissie Hynde, una de las voces femeninas más importantes de los años 80. El conjunto inglés, que se presentó por primera vez en Uruguay en 2018, se formó en 1978 y debutó discográficamente en 1980 con su álbum homónimo, con el que obtuvo un éxito rotundo, que luego se propagó a sus siguientes discos. Brass in Pocket, Back on the Chain Gang, Don't Get Me Wrong y Middle of the Road son algunos de los tantos clásicos que la banda dejó en la historia de la música internacional.