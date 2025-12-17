¡Hola !

‘Tráfico’, de Sergio Blanco, en Sala Verdi: cuando un cuerpo es llevado al punto de no retorno

Sebastián Serantes protagoniza Tráfico, dirigida por Sergio Blanco, que indaga en los mecanismos que convierten el deseo en violencia

Tráfico, escrita por Sergio Blanco y protagonizada por Sebastián Serantes, en Sala Verdi.

FOTO

Manuel Ipar
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En escena, un solo cuerpo y una voz que arrastran al espectador a la incomodidad: Álex, trabajador sexual, relata cómo el amor, la marginalidad y la manipulación lo empujan del borde al abismo y del deseo al crimen. Escrita por Sergio Blanco y protagonizada por Sebastián Serantes, Tráfico cruza erotismo, violencia y poder, explicando cómo se fabrica un monstruo.

Es una obra de teatro intensa, oscura, que avanza como una confesión que oscila entre la intimidad y el espanto. La relación con el Francés, un dramaturgo que seduce a Alex intelectual y emocionalmente, funciona como detonante de un descenso progresivo hacia el crimen organizado.

sergio blanco trafico sebastian serantes sala verdi
Tráfico, escrita por Sergio Blanco y protagonizada por Sebastián Serantes, en Sala Verdi.

La puesta en escena se apoya en la palabra y en el cuerpo para exponer zonas incómodas de la prostitución masculina, la misoginia, la manipulación afectiva y la naturalización de la violencia extrema. Tráfico no es teatro testimonial, sino que trabaja desde la ficción para interpelar algunas cuestiones que ya forman parte del paisaje cotidiano. ¿En qué punto una vida cruza una línea sin retorno?

Funciones del 16 al 21 de diciembre, 20 h, en Sala Verdi (Soriano 914). Entradas en Tickantel y boletería de la sala a 700 pesos.

