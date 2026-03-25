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Tres hemanos y un dilema familiar en la nueva comedia de Cesc Gay

Una cena familiar es el escenario en el que transcurre la nueva película del director catalán

Javier Cámara y Carmen Machi en 53 domingos.

Javier Cámara y Carmen Machi en 53 domingos.

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Tres hermanos, una cena familiar y una pregunta que funciona como el detonante de esta historia: ¿qué hacer con un padre que empieza a dar señales de deterioro cognitivo? ¿Deberían ingresarlo en una residencia o llevárselo a vivir con alguno de ellos?

En 53 domingos, lo que empieza como una cena deriva en un inventario de sospechas, hechos y datos que revelan las fisuras de la relación. La historia avanza a través de diálogos que exponen la infidelidad, el duelo y los cambios que nacen de las crisis familiares. Para el final de la noche, el encuentro termina en una situación tan inesperada como disparatada, que acaba completamente fuera de control.

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Javier Gutiérrez y Javier Cámara interpretan a dos hermanos en la nueva película de Cesc Gay.

Javier Gutiérrez y Javier Cámara interpretan a dos hermanos en la nueva película de Cesc Gay.

En la película, que nació originalmente como una obra de teatro antes de su paso a la pantalla, el director y guionista catalán Cesc Gay (Truman, Historias para no contar) vuelve a trabajar con un actor habitual en su filmografía, Javier Cámara, y a retratar, con su humor de siempre, un drama tan doméstico y humano que es difícil no verse reflejado.

Disponible en Netflix desde el jueves 26 de marzo.

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