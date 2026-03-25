Tres hemanos y un dilema familiar en la nueva comedia de Cesc Gay

Tres hermanos, una cena familiar y una pregunta que funciona como el detonante de esta historia: ¿qué hacer con un padre que empieza a dar señales de deterioro cognitivo? ¿Deberían ingresarlo en una residencia o llevárselo a vivir con alguno de ellos?
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En 53 domingos, lo que empieza como una cena deriva en un inventario de sospechas, hechos y datos que revelan las fisuras de la relación. La historia avanza a través de diálogos que exponen la infidelidad, el duelo y los cambios que nacen de las crisis familiares. Para el final de la noche, el encuentro termina en una situación tan inesperada como disparatada, que acaba completamente fuera de control.
En la película, que nació originalmente como una obra de teatro antes de su paso a la pantalla, el director y guionista catalán Cesc Gay (Truman, Historias para no contar) vuelve a trabajar con un actor habitual en su filmografía, Javier Cámara, y a retratar, con su humor de siempre, un drama tan doméstico y humano que es difícil no verse reflejado.
Disponible en Netflix desde el jueves 26 de marzo.