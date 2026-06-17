Tres mujeres, una lavandería y varios sueños en el nuevo estreno de El Galpón

Tres mujeres trabajan juntas en una lavandería y comparten un sueño: encontrar algo mejor fuera de esas cuatro paredes, algo que les permita completarse. En ese universo tan cotidiano hay peripecias, frustraciones y proyecciones, porque el ambiente laboral se entrelaza indefectiblemente con la esfera íntima en Hay algo mejor afuera.
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En esta comedia absurda, una bolsa de ropa extraviada remueve ausencias y anhelos, y el acto de lavar, que define el día a día de estas mujeres, carga también con otros significados, porque lavar es quitar manchas, borrar huellas, intentar recomponer lo que no termina de encajar.
La obra, dirigida por Anaclara Alexandrino y protagonizada por Soledad Frugone, Ángeles Vázquez y Estefanía Acosta, es, en definitiva, una invitación a reflexionar sobre la insatisfacción y las ansias de cambio.
En sala Atahualpa del teatro El Galpón, los sábados a las 20.30 h y los domingos a las 19 h. Entradas en RedTickets y boletería de la sala a 650 pesos; mayores de 60 años y estudiantes, 325 pesos.