Un día dedicado al tango en el MAPI

Un programa de tres pasos para bailar y ver bailar tango de la mano de dos expertos

Mapilonga, en el MAPI, el sábado 6 de setiembre al mediodía

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El MAPI invita a vivir una jornada dedicada al tango este sábado 6 de setiembre. Rodrigo Fleitas e Iahara Stolarsky, reconocidos bailarines de tango, llevarán el ritmo de esta Mapilonga, en un programa de tres pasos que comienza a las 12 del mediodía.

El primero será nada menos que una clase de tango, a la que podrán asistir todos los interesados sin importar experiencia previa, pues está pensada para todos los niveles. Luego habrá una milonga general para poner en práctica lo aprendido. Por último, Fleitas y Stolarsky darán una exhibición artística de alto nivel de esta danza rioplatense que ha alcanzado reconocimiento mundial.

Será una oportunidad para bailar y disfrutar de la mano de dos expertos.

Sábado 6 de setiembre a las 12 horas en el MAPI (25 de Mayo 279). Entradas a 800 pesos, en venta en RedTickets.

