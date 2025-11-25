Un episodio inédito de la vida de The Beatles, en ‘streaming’

The Beatles antología, una mirada íntima al interior de la banda, se estrenará en versión restaurada y con un episodio nuevo el 26 de noviembre en Disney+

La célebre serie documental que retrata la vida de The Beatles en primera persona, The Beatles antología, se estrenará en Disney+ a partir del 26 de noviembre. Producida en el Reino Unido por Apple Corps, podrá verse en la plataforma cuidadosamente restaurada y ampliada, de ocho a nueve episodios.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La serie propone una mirada íntima y privilegiada a la trayectoria legendaria de la banda, a su dinámica interna, a los altos y los bajos, y las marchas y contramarchas de esos ocho largos y sinuosos años; desde los inicios difíciles del grupo hasta el fenómeno de la beatlemanía y el superestrellato global de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, sus cuatro miembros, como un todo.

The Beatles serie 5 El nuevo episodio, el noveno, incluye material revelador e inédito de Paul, George y Ringo durante la creación de The Beatles antología, la serie y el proyecto musical originales, en la década de 1990. La serie se emitió originalmente en 1995 a través de la cadena ABC en Estados Unidos y por ITV en el Reino Unido, seguido de un lanzamiento en video que fue un éxito rotundo y le valió a la banda un premio Grammy.

Esta versión restaurada de la serie implicó un minucioso trabajo de la imagen y una mezcla de sonido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps en colaboración con los técnicos de Park Road Post, el estudio de Peter Jackson en Wellington (Nueva Zelanda).

The Beatles serie 4 Los capítulos se estrenan en tres entregas consecutivas: el miércoles 26 de noviembre los primeros tres, el 27 los siguientes tres y el 28 los tres finales.