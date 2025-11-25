¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un episodio inédito de la vida de The Beatles, en ‘streaming’

The Beatles antología, una mirada íntima al interior de la banda, se estrenará en versión restaurada y con un episodio nuevo el 26 de noviembre en Disney+

The Beatles serie 2
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La célebre serie documental que retrata la vida de The Beatles en primera persona, The Beatles antología, se estrenará en Disney+ a partir del 26 de noviembre. Producida en el Reino Unido por Apple Corps, podrá verse en la plataforma cuidadosamente restaurada y ampliada, de ocho a nueve episodios.

La serie propone una mirada íntima y privilegiada a la trayectoria legendaria de la banda, a su dinámica interna, a los altos y los bajos, y las marchas y contramarchas de esos ocho largos y sinuosos años; desde los inicios difíciles del grupo hasta el fenómeno de la beatlemanía y el superestrellato global de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, sus cuatro miembros, como un todo.

The Beatles serie 5

El nuevo episodio, el noveno, incluye material revelador e inédito de Paul, George y Ringo durante la creación de The Beatles antología, la serie y el proyecto musical originales, en la década de 1990. La serie se emitió originalmente en 1995 a través de la cadena ABC en Estados Unidos y por ITV en el Reino Unido, seguido de un lanzamiento en video que fue un éxito rotundo y le valió a la banda un premio Grammy.

Esta versión restaurada de la serie implicó un minucioso trabajo de la imagen y una mezcla de sonido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps en colaboración con los técnicos de Park Road Post, el estudio de Peter Jackson en Wellington (Nueva Zelanda).

The Beatles serie 4

Los capítulos se estrenan en tres entregas consecutivas: el miércoles 26 de noviembre los primeros tres, el 27 los siguientes tres y el 28 los tres finales.

The Beatles antología se suma a un repertorio de películas y series emblemáticas de The Beatles disponibles en Disney+: el largometraje documental Let it Be, Beatles '64, y la serie ganadora en los Premios Emmy The Beatles: Get Back.

Embed

Selección semanal
Autocrítica blanca

Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

Por Federico Castillo
Partido Nacional

El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

Por Federico Castillo
Empresas

Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Miley Cyrus en la Met Gala, en mayo de 2025.

Miley Cyrus: la reina de la metamorfosis cumplió 33 años

Por Redacción Galería
Un episodio inédito de la vida de The Beatles, en ‘streaming’
Video

Un episodio inédito de la vida de The Beatles, en ‘streaming’

Por Redacción Galería
Cómo es la carrera por integrar la IA a las empresas y cuáles serán las habilidades más demandadas en el futuro

Cómo es la carrera por integrar la IA a las empresas y cuáles serán las habilidades más demandadas en el futuro

Por Federica Chiarino Vanrell
Las compras compulsivas tienen un claro componente emocional: sentimientos como la soledad, la tristeza, la nostalgia o la frustración pueden ser factores determinantes.

El ‘desinfluencing’, la nueva tendencia que busca ponerles fin a las compras compulsivas

Por Redacción Galería