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Un espectáculo escénico de Luciano Supervielle y Andrea Arobba invita a valorar el conocimiento mutuo

El espectáculo buscará recordar que tanto la performance musical como la danza son artes escénicas que muchas veces forman parte de una misma aventura

Luciano Supervielle Andrea Arobba
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El músico Luciano Supervielle y la bailarina y coreógrafa Andrea Arobba preparan Piano piano, un espectáculo escénico que nace de la necesidad de valorar la riqueza del conocimiento mutuo, “esa necesidad primaria que a veces intentamos saciar mediante el consumo febril de contenidos y objetos materiales”.

Con música en vivo y la participación en escena de ambos artistas y la bailarina Catalina Lans, se buscará recordar que tanto la performance musical como la danza son artes escénicas que muchas veces forman parte de una misma aventura.

Esta experiencia invita a detenerse a observar las fronteras imaginarias que nos separan de otras personas y, una vez detectadas, cruzarlas. Este es, según plantea el espectáculo, el reto de la contemporaneidad: “Salir del ámbito de lo que ya sabemos, o creemos saber, e interesarnos por lo que sabe el otro, de tal forma que de la interacción entre dos mundos surja un tercer espacio, el de lo hallado en común”.

Sábado 6 y domingo 7 de junio a las 20 h en el Teatro Solís. Entradas a 700 pesos en Tickantel y boletería del teatro.

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