Un espectáculo escénico de Luciano Supervielle y Andrea Arobba invita a valorar el conocimiento mutuo

El músico Luciano Supervielle y la bailarina y coreógrafa Andrea Arobba preparan Piano piano, un espectáculo escénico que nace de la necesidad de valorar la riqueza del conocimiento mutuo, “esa necesidad primaria que a veces intentamos saciar mediante el consumo febril de contenidos y objetos materiales”.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Con música en vivo y la participación en escena de ambos artistas y la bailarina Catalina Lans, se buscará recordar que tanto la performance musical como la danza son artes escénicas que muchas veces forman parte de una misma aventura.
Esta experiencia invita a detenerse a observar las fronteras imaginarias que nos separan de otras personas y, una vez detectadas, cruzarlas. Este es, según plantea el espectáculo, el reto de la contemporaneidad: “Salir del ámbito de lo que ya sabemos, o creemos saber, e interesarnos por lo que sabe el otro, de tal forma que de la interacción entre dos mundos surja un tercer espacio, el de lo hallado en común”.
Sábado 6 y domingo 7 de junio a las 20 h en el Teatro Solís. Entradas a 700 pesos en Tickantel y boletería del teatro.