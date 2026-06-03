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Un taller coreográfico y un espectáculo gratuito en Maldonado a cargo del colectivo de danza inclusiva Primor

La jornada pretende ampliar el acceso a propuestas escénicas en Maldonado y promover la diversidad de cuerpos y el trabajo conjunto entre artistas con y sin discapacidad

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El colectivo de danza Primor, creado en 2023 por los bailarines Oscar Escudero y Nicolasa Manzo, presenta una experiencia abierta y gratuita con el objetivo de ampliar el acceso a propuestas escénicas en Maldonado y promover la diversidad de cuerpos y el trabajo conjunto entre artistas con y sin discapacidad.

La jornada empezará con un taller coreográfico de dos horas —con un descanso de 15 minutos— dirigido a mayores de 18 años, que no requiere experiencia previa, aunque contar con nociones básicas de movimiento ayudará a aprovechar mejor la propuesta.

Luego tendrá lugar la función gratuita del colectivo Primor, un espectáculo de 50 minutos que invita a contemplar la belleza que habita en el caos.

Sábado 6 de junio a las 14 h (taller coreográfico) y a las 19 h (espectáculo) en el Centro Cultural Maldonado Nuevo. Entrada libre.

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