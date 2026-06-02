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El festival gastronómico que da la bienvenida al invierno

Ollas del Mundo, de Garage Gourmet, vuelve al Espacio Modelo con platos de distintos orígenes, clases de cocina, mercado de productores y música en vivo

Ollas del Mundo.

Ollas del Mundo.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hay pocas cosas tan reconfortantes como un plato humeante cuando bajan las temperaturas. Con esa premisa vuelve Ollas del Mundo, el festival gastronómico de invierno de Garage Gourmet que el sábado 6 y domingo 7 de junio celebrará su séptima edición en el Espacio Modelo.

Durante dos jornadas, cocineros, productores, colectivos migrantes, comensales, emprendedores y artistas se reunirán atraídos por los tentadores aromas y el calor de los calderos para celebrar la cocina de olla como patrimonio cultural.

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Ollas del Mundo
Ollas del Mundo.

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La propuesta recorre sabores de distintas latitudes a través de preparaciones que nacieron para combatir el frío. Habrá ramen japonés, curry tailandés, chili con carne texano, feijoada brasileña, locro argentino, borscht ruso, goulash checo, mole poblano mexicano, estofado de jabalí, cordero braseado y buseca criolla, entre otras opciones. Todo acompañado por bebidas calientes, helados artesanales y una gran variedad de postres.

En la zona de mercado se podrá conseguir caldo de huesos concentrado, aceite de oliva, salsas picantes, fermentados, especias, vinos, licores, sidra artesanal, chocolates, patés, conservas y libros de gastronomía. Además de la oferta gastronómica, se realizarán clases abiertas y actividades a cargo de referentes como Lucía Soria, Jesús Graña, Soraya Herrera y Sergio Palleja, mientras que la programación artística incluirá presentaciones de Maia Castro, Malena Muyala y Garo Arakelian, entre otros.

Ollas del Mundo
Ollas del Mundo.

Ollas del Mundo.

Este festival, que fue el puntapié inicial del libro Ollas (2020), publicado por Grijalbo, hoy en su tercera edición, busca revalorizar la cocina casera, la alimentación consciente y el acto de compartir la mesa. Detrás de la propuesta está Garage Gourmet, el proyecto de Mauricio Pizard, arquitecto y aficionado a la gastronomía, y Joaquín Pastorino, productor de eventos gastronómicos, que desde hace años promueve encuentros vinculados a la cultura gastronómica.

Con entrada libre, mercado de productores, bebidas calientes y un espacio techado ideal para disfrutar incluso en los días más fríos, Ollas del Mundo se consolida como una de las grandes citas gastronómicas de la temporada invernal.

Sábado 6 y domingo 7 de junio en Espacio Modelo, antiguo Mercado Modelo, Cádiz 3280. Sábado de 11 a 22 h y domingo de 11 a 20 h. Entrada libre, pet friendly. Más info en www.garagegourmet.uy

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