Marilyn Monroe cumple 100 años: la vigencia de una estrella que nunca envejeció

Nadie sabe cómo hubiera envejecido Marilyn Monroe de haber vivido más de 36 años. La inteligencia artificial puede recrear el rostro que habría tenido a los 70 u 80 años, pero no descifrar cómo hubiera sido la vida ni cómo habría evolucionado la carrera de quien se convirtió en un ícono del cine y de la moda.

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La meca del cine moldeó su apariencia, su voz y hasta su biografía para crear un símbolo que eclipsó a la mujer que había detrás, mientras Estados Unidos la utilizaba como bálsamo cultural en una época marcada por el conservadurismo y las tensiones de la Guerra Fría.

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Nacida como Norma Jeane Mortenson el 1° de junio de 1926 en Los Ángeles, murió el 4 de agosto de 1962, con solo 36 años. Se fue del plano terrenal antes de enfrentarse a la decadencia inevitable que humaniza a los mitos. A 100 años de su nacimiento, Marilyn Monroe continúa joven, intacta, como una mujer que desafía al tiempo.

Fotografía de Marilyn Monroe, realizada por Bert Stern, en la exposición Retratos del siglo XX, una selección de imágenes hechas por los grandes maestros de la fotografía contemporánea.

Fue una niña que creció entre hogares de acogida y silencios prolongados, una huérfana de ese sueño americano que atravesó la vida como pudo buscando su destino. Su imagen —con su característica melena rubia platinada, sus labios rojo pasión y su mirada cargada de ternura— invitaba a la pasión y al drama al mismo tiempo. Fue una diosa que terminó convertida en logotipo, estampada en chapas, carteles y remeras, hasta hacer de su rostro un símbolo universal de erotismo y vulnerabilidad.

Pero, debajo de esa máscara de ingenuidad y simpleza que Hollywood intentó imponer, latía una mujer inteligente y de voluntad inquebrantable, según afirman quienes la conocieron y estudiaron.

Inmortal de Hollywood

Cuando la cámara la descubrió en una fábrica de municiones durante la Segunda Guerra Mundial, no encontró solo una cara bonita, sino también una luminiscencia natural. Nadie duda de que Marilyn gozaba de una relación química con las cámaras. Fue esa capacidad de fotogenia lo que la convirtió en un gran producto de consumo, ahora global, pero también en la primera prisionera de su propia imagen.

En el apogeo de su carrera, en los años 50, Marilyn Monroe representaba la libertad que Estados Unidos aún no se atrevía a confesar. Mientras el país se refugiaba en el puritanismo de la posguerra, ella era la encarnación del deseo desinhibido. Sin embargo, su grandeza no radicaba solo en su belleza evidente, sino también en su técnica artística.

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Con una fugaz carrera cargada de todas las especulaciones, títulos icónicos y cientos de portadas de revista, nadie encarnó el ideal de estrella de Hollywood como Marilyn. Incluso llegó a un punto en el que su talento quedaba a veces opacado por su imagen sexualizada y por noticias muchas veces falsas. Todo valía para alimentar al personaje. Contra esto se rebela, por ejemplo, la Cinémathèque Française en el centenario del nacimiento de Monroe.

La exposición Marilyn Monroe: ¡100 años!, montada en la sede de París, repasa, a través de fotografías, documentos, objetos personales, prendas de ropa originales y, sobre todo, extractos de sus películas, la trayectoria de aquella Norma Jeane Mortenson que nunca pudo ser.

Se muestra su vertiente como gran actriz, estudiosa y alumna de Lee Strasberg, uno de los nombres fundamentales del teatro y la interpretación en el siglo XX. Películas como Bus Stop o The Misfits (Vidas rebeldes) muestran a una intérprete capaz de proyectar una delicadeza desgarradora, alguien que podía robarle el plano a los mismísimos Clark Gable o Laurence Olivier.

La vida de Monroe fue una búsqueda frenética de amor y validación en los lugares equivocados: en los brazos de héroes del deporte como Joe DiMaggio, o de intelectuales como el dramaturgo Arthur Miller, al que se rindió deseosa de aprender, e incluso en los peligrosos pasillos del poder político.

Proyeccion Some like it hot Monroe 2012 Tony Curtis y Marilyn Monroe en una escena de la película 'Some like it hot' proyectada por el cincuenta aniversario de la muerte de Marilyn Monroe, el 5 de agosto de 2012. EPA/ASM

En los años 60, Andy Warhol y su pop art la convirtieron en imagen pop al multiplicar su rostro en serigrafías de colores eléctricos que, además, perduraron hasta hoy como el más rentable souvenir del reino del merchandising.

Artistas como Madonna, Lady Gaga, Rihanna o Marta Sánchez siguieron su estética en algún momento. Pero ninguna ha logrado reproducir ese misterio esencial, primigenio, que Marilyn proyectaba en cada fotograma.

Marilyn Monroe sigue presente en las redes sociales, en subastas de vestidos que alcanzan precios astronómicos. Vive y revive en el recuerdo de esa mirada perdida que logró en The Seven Year Itch justo antes de que el aire del metro elevara su vestido blanco. O tal vez en las grabaciones donde se la escucha leer poesía de Walt Whitman, lo que revela a una mujer entusiasta de la cultura.

Marilyn tenía una personalidad decidida y pionera. Fundó su propia productora para intentar escapar de la presión y del yugo de los grandes estudios. Incluso se atrevió a desafiar al racismo de la época al exigir que Ella Fitzgerald pudiera cantar en clubes donde los afroamericanos tenían prohibida la entrada.

La muerte de Marilyn fue el último acto de su transformación en leyenda. En este aniversario, las calles de las grandes capitales se llenaron de homenajes, pero el tributo más honesto aún ocurre en el silencio de una sala cuando alguien descubre por primera vez Some Like It Hot, al verla aparecer con su ukelele cantando I Wanna Be Loved By You.

A partir de EFE