Una audaz relectura de la obra de Piazzolla llega en clave electrónica al Radisson Montevideo

Piazzolla electrónico, una audaz relectura de la obra del maestro Astor Piazzolla realizada por Nico Sorín, músico y compositor argentino reconocido por su versatilidad, se presenta en el Radisson Montevideo el domingo 31 de mayo.

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Su obra pasa con naturalidad por el jazz, la música sinfónica, el rock, la electrónica y las bandas sonoras.

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Estudió en Berklee College of Music, compuso música para decenas de películas y estuvo nominado a los Latin Grammy como productor. Ha trabajado y tocado junto a artistas como Miguel Bosé, Natalia Lafourcade, Divididos y Stewart Copeland, y ha dirigido la London Session Orchestra, la Sinfónica de México y la Henry Mancini Orchestra, entre otras.

En 2018 compuso y dirigió Argentum, la suite presentada en la gala del G20 en el Teatro Colón, ante los principales líderes mundiales.

Con su trabajo también se ha involucrado en causas globales, como el cambio climático. Sinfonía antártica, creada en el continente blanco, y su reciente Sinfonía ártica, compuesta en el Polo Norte, son obras que advierten sobre la urgencia que está viviendo el planeta.

Las giras internacionales de sus distintos proyectos lo han llevado a presentarse en festivales como WOMAD en Chile y MIMO en Brasil, y en destacados escenarios como el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Cosmopolite de Oslo o el Auditorio Nacional de México.

Ahora, llega al Radisson Montevideo Victoria Plaza con su espectáculo Piazzolla electrónico, en el que toma composiciones del maestro y las reversiona con instrumentos y arreglos que le dan un sonido contemporáneo.

Domingo 31 de mayo, 20 h, en el Radisson Montevideo Victoria Plaza. Entradas entre 1.820 y 2.320 en Redtickets.