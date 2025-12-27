A los 80 años murió Daniel Piazzolla, hijo del revolucionario Astor Piazzolla

Músico y custodio del patrimonio de su padre, Daniel Piazzolla integró a mediados de los años 70 el disruptivo y audaz Octeto Electrónico

Cuando nació en 1945 en Buenos Aires, era difícil que tuviera un destino alejado de la música. Daniel Piazzolla, hijo de Astor Piazzolla y Dedé Wolff, fue músico, compositor, heredero y continuador del legado de un genio que revolucionó, y sacudió, las raíces tangueras con la creación del Nuevo Tango. A los 80 años, Daniel Piazzolla murió en Villa La Angostura, Neuquén, donde vivía desde 2010, como consecuencia de la insuficiencia respiratoria que padecía (EPOC).

La integración profesional de Daniel al mundo piazzolliano se dio recién a mediados de los años 70, cuando su padre lo invitó a formar parte del Octeto Electrónico (1976-1977), un grupo que en su momento desorientó al público y a la crítica por lo disruptivo de sus creaciones. Allí Daniel tocaba sintetizadores y percusión. En su álbum Piazzolla por Piazzolla, están las composiciones del Octeto a las que Daniel sumó las de su propia creación.

Embed - Astor Piazzolla y su Octeto Electrónico - Concierto en el Gran Rex (audio) - 1976 En una entrevista de Canal Encuentro, contó sobre lo difícil de los comienzos con Astor, quien le había dicho: “Vos vas a tocar conmigo, pero vos sos mi hijo y no te podés equivocar. Y vas a ganar la mitad de lo que ganan los muchachos”. También Daniel agregaba en esa entrevista que esa exigencia Astor la tenía con él mismo y que en todas las presentaciones estaba tenso y nervioso como si fuera un principiante.

El vínculo difícil con su padre, a veces áspero, a veces amoroso y emotivo, se muestra en el documental Piazzolla. Los años del tiburón (2018) dirigido por Daniel Rosenfeld. Allí Daniel aparece como un protagonista que guía hacia la trayectoria vital y artística de su padre, quien murió en 1992, y escucha en viejas grabaciones su voz, sus conversaciones, sus mensajes. En el recuerdo de Daniel quedaron algunas enseñanzas de Astor, como esta: “Lo que hiciste ayer es una mierda; lo que compusiste ayer, rompelo”.

Embed - Piazzolla: Los años del tiburón - Trailer Oficial En 1996, Daniel organizó Astortango, un concierto homenaje a su padre en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Allí reunió al Octeto Electrónico y a figuras del jazz internacional. Un verdadero homenaje a Astor, quien extendió la música popular rioplatense más allá de fronteras gracias a la incorporación de variadas tradiciones y estilos de la música urbana.