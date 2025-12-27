  • Cotizaciones
    sábado 27 de diciembre de 2025

    A los 80 años murió Daniel Piazzolla, hijo del revolucionario Astor Piazzolla

    Músico y custodio del patrimonio de su padre, Daniel Piazzolla integró a mediados de los años 70 el disruptivo y audaz Octeto Electrónico

    Daniel Piazzolla

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Cuando nació en 1945 en Buenos Aires, era difícil que tuviera un destino alejado de la música. Daniel Piazzolla, hijo de Astor Piazzolla y Dedé Wolff, fue músico, compositor, heredero y continuador del legado de un genio que revolucionó, y sacudió, las raíces tangueras con la creación del Nuevo Tango. A los 80 años, Daniel Piazzolla murió en Villa La Angostura, Neuquén, donde vivía desde 2010, como consecuencia de la insuficiencia respiratoria que padecía (EPOC).

    La integración profesional de Daniel al mundo piazzolliano se dio recién a mediados de los años 70, cuando su padre lo invitó a formar parte del Octeto Electrónico (1976-1977), un grupo que en su momento desorientó al público y a la crítica por lo disruptivo de sus creaciones. Allí Daniel tocaba sintetizadores y percusión. En su álbum Piazzolla por Piazzolla, están las composiciones del Octeto a las que Daniel sumó las de su propia creación.

    Embed - Astor Piazzolla y su Octeto Electrónico - Concierto en el Gran Rex (audio) - 1976

    En una entrevista de Canal Encuentro, contó sobre lo difícil de los comienzos con Astor, quien le había dicho: “Vos vas a tocar conmigo, pero vos sos mi hijo y no te podés equivocar. Y vas a ganar la mitad de lo que ganan los muchachos”. También Daniel agregaba en esa entrevista que esa exigencia Astor la tenía con él mismo y que en todas las presentaciones estaba tenso y nervioso como si fuera un principiante.

    El vínculo difícil con su padre, a veces áspero, a veces amoroso y emotivo, se muestra en el documental Piazzolla. Los años del tiburón (2018) dirigido por Daniel Rosenfeld. Allí Daniel aparece como un protagonista que guía hacia la trayectoria vital y artística de su padre, quien murió en 1992, y escucha en viejas grabaciones su voz, sus conversaciones, sus mensajes. En el recuerdo de Daniel quedaron algunas enseñanzas de Astor, como esta: “Lo que hiciste ayer es una mierda; lo que compusiste ayer, rompelo”.

    Embed - Piazzolla: Los años del tiburón - Trailer Oficial

    En 1996, Daniel organizó Astortango, un concierto homenaje a su padre en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Allí reunió al Octeto Electrónico y a figuras del jazz internacional. Un verdadero homenaje a Astor, quien extendió la música popular rioplatense más allá de fronteras gracias a la incorporación de variadas tradiciones y estilos de la música urbana.

    De allí en más, Daniel se dedicó a mantener y difundir el legado de Astor Piazzolla, un verdadero patrimonio argentino, rioplatense, internacional.

    Embed - "Violentango" Astortango 1996 - Octeto Piazzolla

    La herencia musical la continúa otro Daniel, Pipi Piazzolla, baterista de la banda Escalandrun y, como su padre, hincha fanático de River. En su cuenta de Instagram, así lo despidió:

    “Hoy se fue mi papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo (músico, pintor de casas, afinador de pianos, instalador de alfombras, el que te estaciona el auto en un garage del microcentro, gastronómico, mecánico dental, astrónomo, motoquero, aventurero, divertido, ocurrente, rápido en las respuestas, excelente padre y esposo). Todo el mundo te quiso y te recordarán por siempre. Acompaño esta publicación con la canción que te compuse. Te voy a extrañar mucho. Buen viaje y que te encuentres con los tuyos, que no ves hace rato. Te amo”.

