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El reencuentro de Fergie con los Black Eyed Peas y el triunfo de BTS en los American Music Awards

Los premios más importantes fueron para la banda de K-pop y Sabrina Carpenter, pero varios de los instantes que tuvieron mayor repercusión de la noche no vinieron de parte de los artistas del momento

Fergie se reencontró con sus compañeros de Black Eyed Peas al recibir el premio a la Mejor canción del recuerdo.

Fergie se reencontró con sus compañeros de Black Eyed Peas al recibir el premio a la Mejor canción del recuerdo.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La banda de K-pop BTS se llevó el premio a los Artistas del año, el mayor de los galardones de los American Music Awards, entregados a lo mejor de la música estadounidense. Otro de los premios más importantes, el del Álbum del año, quedó en manos de Sabrina Carpenter, por Man’s Best Friend.

Pero varios de los instantes que tuvieron mayor repercusión de la noche celebrada en el MGM Arena de Las Vegas no vinieron de parte de los artistas del momento, sino de aquellos que aparecieron luego de muchos años y reavivaron la nostalgia de los fanáticos.

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La banda de K-pop BTS se llevó el premio a los Artistas del año, el más importante de los American Music Awards.

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Uno de ellos estuvo protagonizado por Fergie. La cantante de 51 años se reencontró con sus compañeros de Black Eyed Peas, Will.i.am, Taboo y Apl.de.ap, al recibir todos ellos el premio a la Mejor canción del recuerdo por Rock That Body. “Quiero agradecer a todos los fans por votar para que pueda estar aquí ahora mismo con mis amigos y hermanos de siempre, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción tan especial, a esta época, hay tantos recuerdos asociados a ella”, dijo Fergie sobre el escenario.

Hilary Duff
La cantante de 38 años Hilary Duff fue la encargada de presentar el premio al Artista del año.

La cantante de 38 años Hilary Duff fue la encargada de presentar el premio al Artista del año.

Otra de las apariciones más comentadas fue la de Hilary Duff, quien se mostró radiante en un vestido plateado al presentar el premio al Artista del año. Y el círculo de los exponentes de los 2000 se completó cuando David Guetta, tan vigente como hace dos décadas, ganó el premio a Mejor artista dance/electrónica.

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