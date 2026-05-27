El reencuentro de Fergie con los Black Eyed Peas y el triunfo de BTS en los American Music Awards

La banda de K-pop BTS se llevó el premio a los Artistas del año, el mayor de los galardones de los American Music Awards, entregados a lo mejor de la música estadounidense. Otro de los premios más importantes, el del Álbum del año, quedó en manos de Sabrina Carpenter, por Man’s Best Friend.
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Pero varios de los instantes que tuvieron mayor repercusión de la noche celebrada en el MGM Arena de Las Vegas no vinieron de parte de los artistas del momento, sino de aquellos que aparecieron luego de muchos años y reavivaron la nostalgia de los fanáticos.
La banda de K-pop BTS se llevó el premio a los Artistas del año, el más importante de los American Music Awards.
AFP
Uno de ellos estuvo protagonizado por Fergie. La cantante de 51 años se reencontró con sus compañeros de Black Eyed Peas, Will.i.am, Taboo y Apl.de.ap, al recibir todos ellos el premio a la Mejor canción del recuerdo por Rock That Body. “Quiero agradecer a todos los fans por votar para que pueda estar aquí ahora mismo con mis amigos y hermanos de siempre, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción tan especial, a esta época, hay tantos recuerdos asociados a ella”, dijo Fergie sobre el escenario.
Hilary Duff
La cantante de 38 años Hilary Duff fue la encargada de presentar el premio al Artista del año.
AFP
Otra de las apariciones más comentadas fue la de Hilary Duff, quien se mostró radiante en un vestido plateado al presentar el premio al Artista del año. Y el círculo de los exponentes de los 2000 se completó cuando David Guetta, tan vigente como hace dos décadas, ganó el premio a Mejor artista dance/electrónica.