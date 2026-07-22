¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Una experiencia inmersiva entre jazz contemporáneo y fusión rioplatense

Con Pablo Viñas Cuarteto, el fundador e integrante de Cuatro Pesos de Propina presentará su recorrido libre entre el rock, la fusión y el jazz

Pablo Viñas Cuarteto

Pablo Viñas es un pianista, compositor y arreglador uruguayo, integrante y fundador de la banda Cuatro Pesos de Propina. Desde que presentó su álbum solista en 2014, Un minuto, su mundo creativo pasó a caracterizarse por recorrer de forma libre el rock, la fusión y el jazz, un camino que lo llevó a conformar Pablo Viñas Cuarteto.

De esta forma consolida una propuesta instrumental de jazz contemporáneo y fusión rioplatense, que ahora presentará en un espectáculo inmersivo que tiene a la improvisación y a la solidez colectiva como protagonistas.

En el espacio de Magma Futura se creará una atmósfera para potenciar la sonoridad con la intervención en pantallas del arte visual de Fol Cvetreznik y Fernanda Piñeirúa.

Jueves 13 de agosto a las 22 h en Magma Futura. Entradas a 1.250 pesos por Ticketfacil.uy.

Selección semanal
Fuerzas Armadas

Ante conflictos internacionales, la oposición reclama al gobierno que defina su política de defensa

Por Juan Francisco Pittaluga
PIT-CNT

El PIT-CNT apunta a obtener la personería jurídica, lo que implica analizar cambios a su estatuto, que tiene 60 años

Por Martín Mocoroa
Centenario

El sistema político celebró los 100 años de Hugo Batalla, un tendedor de puentes cuyo legado está diseminado

Por Leonel García
Poder Ejecutivo

Gobierno afianza nexo con Teletón 10 años después de que referente del MPP criticara su forma de financiamiento

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

Dani Umpi: la obra sigue en movimiento
Video

Dani Umpi: la obra sigue en movimiento

Por Martina Pérez Barriola
Patricia Ligia.

Patricia Ligia: del ‘mainstream’ global al pulso del candombe

Por Javier Alfonso
Lima, Perú.

Por qué la llegada de The World's 50 Best Restaurants a Lima es una buena noticia para Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza
¿Maternidad o carrera profesional? Un estudio reveló que 82% de mujeres sintieron que tenían que elegir

¿Maternidad o carrera profesional? Un estudio reveló que 82% de mujeres sintieron que tenían que elegir

Por Federica Chiarino Vanrell