Una experiencia inmersiva entre jazz contemporáneo y fusión rioplatense

Pablo Viñas es un pianista, compositor y arreglador uruguayo, integrante y fundador de la banda Cuatro Pesos de Propina. Desde que presentó su álbum solista en 2014, Un minuto, su mundo creativo pasó a caracterizarse por recorrer de forma libre el rock, la fusión y el jazz, un camino que lo llevó a conformar Pablo Viñas Cuarteto.
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De esta forma consolida una propuesta instrumental de jazz contemporáneo y fusión rioplatense, que ahora presentará en un espectáculo inmersivo que tiene a la improvisación y a la solidez colectiva como protagonistas.
En el espacio de Magma Futura se creará una atmósfera para potenciar la sonoridad con la intervención en pantallas del arte visual de Fol Cvetreznik y Fernanda Piñeirúa.
Jueves 13 de agosto a las 22 h en Magma Futura. Entradas a 1.250 pesos por Ticketfacil.uy.