Una mañana de dibujo en el Museo Zorrilla

La actividad invita a disfrutar de una mañana de dibujo al aire libre junto a Croquiseros Urbanos de Montevideo

museo zorrilla
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Museo Zorrilla invita a disfrutar de una mañana de dibujo al aire libre en su jardín junto a Croquiseros Urbanos de Montevideo, un colectivo de artistas y amantes de la arquitectura que se reúne regularmente a dibujar en diferentes puntos de la ciudad, documentando el patrimonio arquitectónico y urbano de Uruguay.

La propuesta está dirigida a aficionados y a todas las personas interesadas en compartir un espacio dedicado a la ilustración, desde una mirada sensible y creativa. Por esta razón, no se necesita tener experiencia previa en dibujo.

Leé además

Policía parisina vigila las instalaciones del museo Louvre.
Francia

Contraseña: “LOUVRE”, investigación revela las insólitas fallas de seguridad que acarreaba el museo

Por RFI
Romina Zorrilla de San Martín y Victoria Solé.
Muestra

El Museo Zorrilla inauguró la exposición ‘De Punta Brava a Punta Carretas’

Por Katherine Kilian

Será una oportunidad para explorar el jardín del museo, sus senderos, el patio andaluz, las galerías y los rincones de contemplación, así como su flora diversa, la cual incluye especies seleccionadas hace más de cien años por Juan Zorrilla de San Martín.

Sábado 22 de noviembre, de 10 a 13 horas, en el Museo Zorrilla. Entrada gratuita, con inscripción previa por [email protected].

