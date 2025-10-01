Una nueva oportunidad de chequear los lunares de forma gratuita en Tres Cruces

Cada año se detectan en Uruguay 3.200 casos de cáncer de piel, lo que representa la mayor incidencia de la enfermedad en América Latina.
En el marco de la campaña Salvá tu Piel, La Roche-Posay instalará 10 consultorios atendidos por dermatólogos y residentes
En el marco de la campaña Salvá tu Piel, que este año celebra su quinta edición, la marca La Roche-Posay, en alianza con la Unidad Académica de Dermatología del Hospital de Clínicas y con el apoyo de la Sociedad de Dermatología del Uruguay, instalará 10 consultorios atendidos por dermatólogos y residentes de dermatología que realizarán chequeos gratuitos de lunares.
Desde 2021, esta campaña permitió realizar 3.357 chequeos gratuitos en Uruguay, lo que contribuyó a la detección temprana de lesiones sospechosas.
Globalmente, la iniciativa permitió revisar de forma gratuita más de 540.000 lunares en 35 países.
Sábado 4 de octubre, de 9 a 13.30 h y de 14 a 17.30 h, y domingo 5 de octubre, de 9 a 12.30 h en la explanada del shopping Tres Cruces.