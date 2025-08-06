¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Una semana dedicada al cine uruguayo

Del jueves 7 al miércoles 13 de agosto se realizará Life.Uy 2025, un ciclo de cine uruguayo en Cultural Alfabeta

Agua invadida, de Carolina Sosa

Agua invadida, de Carolina Sosa

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Durante siete días, entre el jueves 7 y el miércoles 13 de agosto, se proyectarán nueve películas uruguayas en Life Cinemas Cultural Alfabeta, en el marco de una nueva edición de Life.Uy. Bajo el lema "la vida es un ciclo, el cine lo expande", la invitación al público es a reencontrarse con narrativas locales en una selección de películas con diversidad de géneros, estilos y temáticas. Los títulos que se proyectarán abordan historias íntimas y familiares, ficciones que exploran las secuelas del pasado y documentales con compromiso social.

Las nueve películas seleccionadas incluyen el documental Agua invadida, dirigido por la exploradora y documentalista de National Geographic Carolina Sosa, sobre el Atlántico Sur. El filme intenta develar el lado oscuro de la pesca en Uruguay, con el apoyo de dos biólogos marinos y la Armada Nacional.

Leé además

Whisky, de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll
AGENDA

Semana del Cine Uruguayo: películas gratuitas en todo el país
Angie Cepeda y Daniel Hendler protagonizan Astronauta
Recomendado

Dos estrenos de cine uruguayo: una ficción con Daniel Hendler y un documental sobre la lucha de una inmigrante

Por Redacción Galería
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay se compondrá de profesionales de distintas especialidades
Audiovisual

El cine uruguayo dio sus primeros pasos para crear su academia

Por Redacción Búsqueda

En la programación destaca también Una familia olímpica, dirigida por Carlos Conti, que cuenta la historia de la gimnasta floridense Daiana Casella. Junto a su familia y a su profesora, logró superar los obstáculos que el Síndrome de Down intentó poner en su camino. Entrenó, se preparó y es docente de gimnasia artística de un gran numero de niños. La película la sigue también en su preparación para los Juegos Olímpicos Especiales de Berlín 2023, que pondrán fin a su carrera deportiva a nivel olímpico y mundial.

Una familia olimpica
Una familia ol&iacute;mpica, dirigida por Carlos Conti

Una familia olímpica, dirigida por Carlos Conti

Durante esta semana en Life Cinemas Cultural Alfabeta se proyectará también la película Un sueño errante. Dirigida por Sofía Betarte Zabala, sigue a Yoaris, una mujer cubana que recorre en moto las calles de Montevideo como delivery de aplicaciones de comida. Mientras reconstruye el vínculo con su hija, que llegó de Cuba luego de tres años sin verse, las cosas no salen como lo planeado. El fantasma de una nueva travesía migratoria se cuela en el laberinto de su vida actual y decide trasladarse a Estados Unidos, pagándole a coyotes para cruzar la frontera.

Un sueño errante
Un sue&ntilde;o errante, de Sof&iacute;a Betarte Zabala

Un sueño errante, de Sofía Betarte Zabala

Completan la cartelera del ciclo El mensaje (Iván Fund), La búsqueda de Martina (Márcia Faria), La mitad de mi familia (Ariel Wolf), Oro amargo (Juan Francisco Olea), Panchopalooza (Diego Melo) y Ramón y Ramón (Salvador del Solar).

Ciclo Life.Uy en Cultural Alfabeta. Del jueves 7 al miércoles 13 de agosto a las 17, 19:15 y 21:15 horas en Cultural Alfabeta. Entradas disponibles en la web de Life Cinemas.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García