Una semana dedicada al cine uruguayo

Del jueves 7 al miércoles 13 de agosto se realizará Life.Uy 2025, un ciclo de cine uruguayo en Cultural Alfabeta

Durante siete días, entre el jueves 7 y el miércoles 13 de agosto, se proyectarán nueve películas uruguayas en Life Cinemas Cultural Alfabeta, en el marco de una nueva edición de Life.Uy. Bajo el lema "la vida es un ciclo, el cine lo expande", la invitación al público es a reencontrarse con narrativas locales en una selección de películas con diversidad de géneros, estilos y temáticas. Los títulos que se proyectarán abordan historias íntimas y familiares, ficciones que exploran las secuelas del pasado y documentales con compromiso social.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Las nueve películas seleccionadas incluyen el documental Agua invadida, dirigido por la exploradora y documentalista de National Geographic Carolina Sosa, sobre el Atlántico Sur. El filme intenta develar el lado oscuro de la pesca en Uruguay, con el apoyo de dos biólogos marinos y la Armada Nacional.

En la programación destaca también Una familia olímpica, dirigida por Carlos Conti, que cuenta la historia de la gimnasta floridense Daiana Casella. Junto a su familia y a su profesora, logró superar los obstáculos que el Síndrome de Down intentó poner en su camino. Entrenó, se preparó y es docente de gimnasia artística de un gran numero de niños. La película la sigue también en su preparación para los Juegos Olímpicos Especiales de Berlín 2023, que pondrán fin a su carrera deportiva a nivel olímpico y mundial.

Una familia olimpica Una familia olímpica, dirigida por Carlos Conti Durante esta semana en Life Cinemas Cultural Alfabeta se proyectará también la película Un sueño errante. Dirigida por Sofía Betarte Zabala, sigue a Yoaris, una mujer cubana que recorre en moto las calles de Montevideo como delivery de aplicaciones de comida. Mientras reconstruye el vínculo con su hija, que llegó de Cuba luego de tres años sin verse, las cosas no salen como lo planeado. El fantasma de una nueva travesía migratoria se cuela en el laberinto de su vida actual y decide trasladarse a Estados Unidos, pagándole a coyotes para cruzar la frontera.

Un sueño errante Un sueño errante, de Sofía Betarte Zabala Completan la cartelera del ciclo El mensaje (Iván Fund), La búsqueda de Martina (Márcia Faria), La mitad de mi familia (Ariel Wolf), Oro amargo (Juan Francisco Olea), Panchopalooza (Diego Melo) y Ramón y Ramón (Salvador del Solar).