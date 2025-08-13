Una tarde de bridge y té a beneficio de la Fundación Niños con Alas

La Fundación Niños con Alas invita al IV Torneo de Bridge a realizarse en el Club de Golf con el objetivo de recaudar fondos para seguir transformando realidades a través de la educación. En el encuentro estará María Noel Riccetto, que dará una entrevista en vivo.
La Fundación Niños con Alas es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2000 con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
Martes 19 de agosto, a las 14 horas, en el Club de Golf. Inscripciones al 099 402 502. Costo del ticket: 1.800 pesos; incluye té completo y sorteos.