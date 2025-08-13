¡Hola !

Una tarde de bridge y té a beneficio de la Fundación Niños con Alas

El encuentro será en el Club de Golf e incluirá una entrevista con María Noel Riccetto

mesa de té
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Fundación Niños con Alas invita al IV Torneo de Bridge a realizarse en el Club de Golf con el objetivo de recaudar fondos para seguir transformando realidades a través de la educación. En el encuentro estará María Noel Riccetto, que dará una entrevista en vivo.

Para quienes prefieran jugar al burako o a la canasta habrá mesas libres disponibles, también para aquellos que simplemente quieran tomar el té.

Leé además

La responsable del Área de Formación de la Dirección Nacional de Educación (DNE), Gabriela Rak, el ministro José Carlos Mahía, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y el secretario técnico de la DNE, Sebastián Valdez
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado

La Fundación Niños con Alas es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2000 con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Ninos con alas

Martes 19 de agosto, a las 14 horas, en el Club de Golf. Inscripciones al 099 402 502. Costo del ticket: 1.800 pesos; incluye té completo y sorteos.

