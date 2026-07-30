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'Van Gogh: el sueño inmersivo' regresó a Montevideo con más de 200 obras

La muestra sobre el célebre pintor holandés se podrá visitar hasta el 30 de agosto en la Rural del Prado

VAN GOGH Inmersivo
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

gohVan Gogh: el sueño inmersivo regresó a Montevideo con una nueva temporada que presenta más de 200 obras del célebre pintor holandés a través de proyecciones en 360°, música envolvente e instalaciones interactivas que transforman el espacio en un gran lienzo digital.

La experiencia de arte digital propone una manera completamente diferente de acercarse al arte. En una extensión de más de 1.500 metros cuadrados, las paredes, el piso y el techo son las superficies donde las obras de Van Gogh cobran vida mediante proyecciones de alta definición, animaciones, música y sonido.

Obras emblemáticas como La noche estrellada, Los girasoles, El dormitorio en Arlés, Terraza de café por la noche, Lirios y numerosos autorretratos aparecen proyectadas a gran escala lo que facilita la posibilidad de apreciar los colores, las texturas y las pinceladas del artista desde una perspectiva totalmente nueva.

Cada visitante puede recorrer el espacio libremente, elegir desde dónde observar y dejarse envolver por una historia visual y sonora que repasa las distintas etapas de la vida y la producción artística del pintor.

Además de la sala inmersiva, el recorrido incluye una recreación del dormitorio de Van Gogh en Arlés, una instalación inspirada en sus emblemáticos girasoles y una sala de hologramas.

Arte, tecnología y emoción

La experiencia combina arte y tecnología para construir un recorrido multisensorial que permite acercarse al hombre detrás del artista. Por ejemplo, se exhiben fragmentos de las cartas que Van Gogh escribió a su hermano Theo, que muestran al visitante sus sueños, sus luchas personales, su vínculo con la naturaleza y su búsqueda de belleza.

Desde los tonos más oscuros de sus primeros años en los Países Bajos hasta la explosión de luz y color de su período en Arlés, la muestra propone un viaje por el universo creativo de uno de los pintores más influyentes de todos los tiempos.

El recorrido no tiene una duración ni un orden obligatorio. Cada visitante puede vivirlo a su propio ritmo, detenerse frente a las obras, participar de las propuestas interactivas y disfrutar libremente de cada espacio.

Está pensado para visitarlo en familia, con amigos, en pareja o como parte de una salida educativa durante el invierno.

Hasta el 30 de agosto, de 13 a 21 h, en la Rural del Prado (ingreso por Av. Atilio Pelosi). Entradas: generales, 890 pesos; niños, 590 pesos; pack familiar (dos adultos y dos menores, 2.490 pesos; pack grupal (4 generales): 2.990 pesos, en Redtickets.

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